Giro en el caso UNGRD: Olmedo López se declaró culpable ante el fracaso de su preacuerdo y busca una sentencia anticipada

Tras el largo y polémico proceso por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante el gobierno Petro, el exdirector de la entidad, Olmedo López, se declaró culpable este miércoles 20 de mayo de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
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La aceptación de cargos se dio en el marco del escándalo que salpicó a congresistas y a altos funcionarios del Gobierno nacional. Con este movimiento, López busca una sentencia anticipada que evite la etapa de juicio oral y le permita acceder a una rebaja en su pena.