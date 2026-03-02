¡Impresionante! Shakira rompe récord en el Zócalo de México: 400.000 personas en el cierre de su gira

El pasado domingo, igual que hace casi 20 años, Shakira impuso récord con su presentación en el Zócalo, una plaza pública en la Ciudad de México.
La primera vez que cantó allí, fue el 27 de mayo de 2007, el concierto, también gratuito, marcaba el cierre de su gira Fijación Oral, que recorrió varias ciudades del país. Aquella noche fueron a verla 210.000 personas, siendo la presentación con mayor audiencia hasta entonces, superando a Los Tigres del Norte, la banda local había logrado 200.000 asistentes, y Chayanne, a quien fueron a ver 110.000 asistentes.