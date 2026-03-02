¡Impresionante! Shakira rompe récord en el Zócalo de México: 400.000 personas en el cierre de su gira

El pasado domingo, igual que hace casi 20 años, Shakira impuso récord con su presentación en el Zócalo, una plaza pública en la Ciudad de México. La primera vez que cantó allí, fue el 27 de mayo de 2007, el concierto, también gratuito, marcaba el cierre de su gira Fijación Oral, que recorrió varias ciudades del país. Aquella noche fueron a verla 210.000 personas, siendo la presentación con mayor audiencia hasta entonces, superando a Los Tigres del Norte, la banda local había logrado 200.000 asistentes, y Chayanne, a quien fueron a ver 110.000 asistentes.

El pasado domingo, Shakira regresó al Zócalo y fueron a verla 400.000 personas. La expectativa era total, como si fuera la primera vez. Tanto, que las personas empezaron a acampar en la plaza dos días antes, para tener un buen lugar durante la presentación. Así lo hizo saber la artista a través de sus redes sociales.

“Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México. Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí. Esta noche prometo darles todo. Los quiero tanto, tanto. Son los mejores”. Este concierto también marca el cierre de una gira, Las mujeres ya no lloran, la séptima gira mundial de conciertos de la barranquillera que también impuso un récord: es la gira hispana más taquillera de la historia, superando a Luis Miguel que sostenía el récord desde 2024. Las mujeres ya no lloran vendió 3.3 millones de entradas en 86 espectáculos, logrando una recaudación de más 420 millones de dólares. Le puede interesar: La loba se volvió faraona: Shakira se presentará frente a la Pirámide de Guiza La gira empezó en Brasil, el 11 de febrero de 2025. Desde entonces ha pasado por Perú, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Paraguay, Urugay y El Salvador. El éxito de la gira es tal, que hace poco se anunciaron nuevas fechas en varios países, así, entre marzo y abril, Shakira se presentará en Áqab, Jordania; Doha, Catar; Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos; en la gran pirámide de Giza en El Cairo, Egipto; Bombay y Nueva Dheli, en India; Yeda, Arabia Saudita, para finalizar el 2 de mayo en Brasil, donde empezó la gira, con un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, donde seguro impondrá otro nuevo récord.