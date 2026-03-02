¿Ya la escuchó? Ella es Olivia Dean, la nueva joya del pop británico

Tiene 26 años, una imagen fresca y ligera, sin tanta parafernalia. Su madre es jamaicana-guyanesa y su padre inglés. Comenzó en la música desde los 16 años cuando empezó a componer canciones, aprendió a tocar la guitarra y el piano de forma autodidacta. “A los 17, comenzó a realizar actuaciones callejeras en South Bank. Dean actuó en el concierto de graduación, lo que atrajo la atención de Emily Braham de Yo&Co, a quien contrató como su manager”, cuenta su reseña. Puede leer: ¡Para músicos y artistas! Siguen abiertas las convocatorias para los Estudios de grabación públicos de la ciudad De ahí en adelante ha sido todo un ascenso, pausado y tranquilo, pero en ascenso. Su primer contrato discográfico lo firmó tras los millones de reproducciones que logró la canción Reason to Stay, que Olivia misma autoeditó como su sencillo debut en la música. Fue AMF Records y Virgin EMI Records quienes vieron en Olivia la joya en la que podía convertirse. “En noviembre de 2019, lanzó el sencillo OK Love You Bye, así como su EP debut con el mismo nombre que constaba de cuatro canciones grabadas en un pub reformado en el este de Londres. Ese año, fue elegida Artista Destacada de la Semana de la BBC Introducing London y actuó en un espectáculo de la BBC Music Introducing en The Lexington, Islington”, dice su biografía. Pero llegó la pandemia y con esta Olivia se centró en sus redes sociales; además, recorrió el Reino Unido en un camión amarillo pintado con su nombre, una margarita con el lema “flower power” y el logo de Black Lives Matter, ofreciendo actuaciones al aire libre para fans y transeúntes. Conciertos en los que hubo de todo, desde 5 asistentes, por ejemplo.

Pero como persistir es su lema, la joven artista siguió haciendo música nueva y logró, en abril de 2021, que Amazon Music la nombrara artista revelación del año. En 2023 lanzó su primer disco llamado Messy, que recibió elogios generalizados de la crítica tras su lanzamiento y consolidó su estatus como una de las voces más cautivadoras del neosoul y el pop. La joven artista lanzó a finales de 2025 su segundo álbum The Art of Loving, que incluye el sencillo principal So Easy (To Fall In Love), a través de Capitol Records, un disco que brilla por su reflexiva exploración del amor en sus múltiples formas. “Mezclando con naturalidad la calidez y la honestidad a lo largo de sus sinceras descripciones del amor romántico y platónico, Olivia muestra con elegancia su refinada y magistral maestría musical a través de sus composiciones, siempre resonantes”, cuenta la reseña.

Hablando sobre el álbum, Olivia señala que “no creo que sea cínico decirlo, pero no creo que el amor sea solo magia que te sucede, creo que hay que dedicarle tiempo, es un arte, es como tocar un instrumento o cualquier otra habilidad... Soy una romántica, irremediablemente irremediable. Y supongo que solo intento devolver un poco de amor y de cariño a tu vida”. Le puede interesar: Carlos Vives presenta “El último disco” y explica por qué no será el final Más recientemente, Olivia se convirtió en la primera mujer británica en tener tres singles en el top 10 del Reino Unido desde Adele. Su último tema, Man I Need, se convirtió rápidamente en la canción de un artista británico que más alto ha llegado en las listas globales de Spotify este año, además de alcanzar el puesto 37 (hasta la fecha) en la lista Billboard Hot 100.

“A principios de este mes, anunció su mayor gira como cabeza de cartel en el Reino Unido y la Unión Europea hasta la fecha, que comenzará en abril de 2026 e incluirá cuatro noches con entradas agotadas en el O2 de Londres”, cuentan desde su disquera.

Olivia Dean: la gran triunfadora de los Brit Awards 2026 ?

El pasado fin de semana, Olivia Dean fue la gran triunfadora de los Brit Awards de 2026, ganando artista del año, artista pop, canción del año por su dueto con Sam Fender, Rein Me In, y álbum del año por The Art of Loving. El diario The Guardian aseguró que en menos de un año, Dean se ha posicionado en la vanguardia del pop británico gracias a The Art of Loving, su segundo álbum. “Con canciones que abordan las alegrías y frustraciones de las citas casuales modernas, es sumamente cercana, mientras que su sofisticada y cosmopolita composición, que combina con destreza estilos como la bossa nova, el trip-hop, el neo-soul y el jazz, le ha otorgado un atractivo inusualmente amplio e intergeneracional”, escribieron.

