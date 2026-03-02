x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Centro de datos de Amazon, en Emiratos Árabes, fue impactado en medio de ataques de Irán

Un centro de datos de AWS en Emiratos fue impactado durante ataques regionales, provocando incendios, apagones y fallas críticas en servicios de la nube.

  • Amazon Web Services (AMZN) registró una interrupción en sus servicios luego de que varios objetos no identificados impactaran uno de sus centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio en las instalaciones. FOTO: @The_Cyber_News
    Amazon Web Services (AMZN) registró una interrupción en sus servicios luego de que varios objetos no identificados impactaran uno de sus centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio en las instalaciones. FOTO: @The_Cyber_News
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
bookmark

La primera víctima directa de la infraestructura digital en esta escalada militar entre Israel, EE.UU. e Irán no fue un banco ni un aeropuerto, fue la nube.

Un centro de datos de Amazon Web Services (AWS) en los Emiratos Árabes Unidos resultó impactado este domingo 1 de marzo, en medio de ataques lanzados por Irán contra objetivos en el Golfo tras operaciones militares de Estados Unidos e Israel.

Puede leer: Irán bombardea refinería de Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo

Shanaka Anslem Perera, analista experto en negocios, inteligencia artificial y geopolítica, aseguró que es la primera vez en la historia que un centro de datos es atacado físicamente durante una guerra.

“Las arquitecturas de nube tienen vallas perimetrales y controles biométricos. No defensa antimisiles. No interceptación de drones. No incendios en escenarios bélicos”.

Ataque a AWS en Emiratos: qué ocurrió en la región

AWS confirmó que aproximadamente a las 4:30 a. m. del domingo, varios objetos impactaron las instalaciones de la Zona de Disponibilidad mec1-az2, dentro de la región del centro de datos ME-CENTRAL-1. Los impactos generaron chispas y un incendio.

Una de nuestras Zonas de Disponibilidad fue impactada por objetos que golpearon el centro de datos, creando chispas y fuego”, reseño Amazon Web, refiriéndose a sus grupos regionales de centros de datos.

El departamento de bomberos de Emiratos ordenó cortar el suministro eléctrico completo al edificio, incluidos los generadores de respaldo, mientras atendía la emergencia. La zona mec1-az2 quedó completamente fuera de línea.

La compañía informó que las demás zonas de disponibilidad continuaron operando, aunque con afectaciones. La restauración total tardaría varias horas.

El incidente fue descrito oficialmente como un “problema de suministro eléctrico localizado” tras el impacto de “objetos” no identificados. AWS se negó a confirmar o desmentir un vínculo directo con ataques iraníes, pese a las preguntas de Reuters y otros medios especializados.

Entérese aquí: Irán responde: ataca infraestructura petrolera, aeropuertos y rutas energéticas

Así las cosaas, aunque la compañía no ha confirmado si el hecho está directamente vinculado con la escalada entre Estados Unidos e Irán, el incidente ocurrió el mismo día en que proyectiles iraníes alcanzaron territorio emiratí, en represalia por ataques estadounidenses e israelíes que dieron muerte al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y a otros altos funcionarios.

Las represalias de Teherán se han extendido por Medio Oriente con oleadas de misiles y drones dirigidos contra bases estadounidenses y aliados en la región, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Arabia Saudita.

AWS informó que no tenía un estimado sobre cuándo se restablecería completamente el suministro eléctrico en el centro de datos afectado.

Precisó que otros grupos de centros de datos no resultaron impactados y que el tráfico fue redirigido para mitigar la afectación. La empresa opera 123 de estos grupos en 39 regiones a nivel global.

Puede conocer: En video | Así fue el bombardeo de Israel y EE. UU. donde murió Alí Jameneí

Los clientes de AWS en Emiratos, incluidas grandes instituciones financieras, empresas industriales y startups tecnológicas, enfrentaron caídas de servicio con tiempos de recuperación estimados en varias horas.

La región presta servicio principalmente a clientes del Golfo Pérsico, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Omán y países del norte de África y Asia occidental.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida