Centro de datos de Amazon, en Emiratos Árabes, fue impactado en medio de ataques de Irán

La primera víctima directa de la infraestructura digital en esta escalada militar entre Israel, EE.UU. e Irán no fue un banco ni un aeropuerto, fue la nube. Un centro de datos de Amazon Web Services (AWS) en los Emiratos Árabes Unidos resultó impactado este domingo 1 de marzo, en medio de ataques lanzados por Irán contra objetivos en el Golfo tras operaciones militares de Estados Unidos e Israel. Puede leer: Irán bombardea refinería de Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo Shanaka Anslem Perera, analista experto en negocios, inteligencia artificial y geopolítica, aseguró que es la primera vez en la historia que un centro de datos es atacado físicamente durante una guerra. “Las arquitecturas de nube tienen vallas perimetrales y controles biométricos. No defensa antimisiles. No interceptación de drones. No incendios en escenarios bélicos”.

Ataque a AWS en Emiratos: qué ocurrió en la región

AWS confirmó que aproximadamente a las 4:30 a. m. del domingo, varios objetos impactaron las instalaciones de la Zona de Disponibilidad mec1-az2, dentro de la región del centro de datos ME-CENTRAL-1. Los impactos generaron chispas y un incendio. “Una de nuestras Zonas de Disponibilidad fue impactada por objetos que golpearon el centro de datos, creando chispas y fuego”, reseño Amazon Web, refiriéndose a sus grupos regionales de centros de datos. El departamento de bomberos de Emiratos ordenó cortar el suministro eléctrico completo al edificio, incluidos los generadores de respaldo, mientras atendía la emergencia. La zona mec1-az2 quedó completamente fuera de línea. La compañía informó que las demás zonas de disponibilidad continuaron operando, aunque con afectaciones. La restauración total tardaría varias horas. El incidente fue descrito oficialmente como un “problema de suministro eléctrico localizado” tras el impacto de “objetos” no identificados. AWS se negó a confirmar o desmentir un vínculo directo con ataques iraníes, pese a las preguntas de Reuters y otros medios especializados. Entérese aquí: Irán responde: ataca infraestructura petrolera, aeropuertos y rutas energéticas