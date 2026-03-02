Así es Referentes, el programa con el que la Alcaldía de Medellín busca fomentar el liderazgo en los jóvenes

La semana pasada, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio apertura a una nueva cohorte de Referentes, una escuela de liderazgo que ofrece un diplomado, certificado por la Universidad EIA, orientado a brindar herramientas teóricas y prácticas para potenciar las capacidades de incidencia y transformación social en la juventud.
La iniciativa está dirigida a personas entre los 14 y 28 años, interesadas en abanderar iniciativas desde lo público y en desarrollar habilidades para inspirar, movilizar y generar cambios en sus entornos.