x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Así es Referentes, el programa con el que la Alcaldía de Medellín busca fomentar el liderazgo en los jóvenes

Con esta iniciativa los participantes, de todas las comunas y corregimientos, recibirán formación académica para incidir en sus territorios desde diversas áreas.

  • Primera cohorte del programa Referentes de la Alcaldía de Medellín. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA
    Primera cohorte del programa Referentes de la Alcaldía de Medellín. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La semana pasada, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio apertura a una nueva cohorte de Referentes, una escuela de liderazgo que ofrece un diplomado, certificado por la Universidad EIA, orientado a brindar herramientas teóricas y prácticas para potenciar las capacidades de incidencia y transformación social en la juventud.

Puede leer: Medellín tiene nuevo Consejo Distrital de Juventud: este martes se posesionaron sus 23 integrantes

La iniciativa está dirigida a personas entre los 14 y 28 años, interesadas en abanderar iniciativas desde lo público y en desarrollar habilidades para inspirar, movilizar y generar cambios en sus entornos.

En esta edición, 50 participantes de todas las comunas y corregimientos fueron seleccionados para vivir esta experiencia académica y formativa que busca consolidar una nueva generación con vocación de servicio público.

El contenido académico abordará asuntos como geopolítica, ciencia, tecnología e innovación; el tránsito de la participación ciudadana hacia escenarios de representación; ética en la gestión estatal; transición energética y liderazgo en entornos digitales; así como conflicto, seguridad y construcción de paz en Colombia. Cada módulo está diseñado para fortalecer habilidades analíticas, criterio ético y visión estratégica.

Siga leyendo: Abren inscripciones para estudiar en la Universidad de Antioquia: hay más de 5.100 cupos

“Ustedes son un grupo muy especial. Pasaron porque tienen habilidades, capacidades. Nos interesa formarlos, no alrededor de una ideología, ni utilizar los recursos públicos para que cambien su forma de pensar. Queremos que tengan liderazgo y que, desde el espacio en el que estén, den soluciones a la gente”, señaló el alcalde.

La cohorte inicial se realizó en 2024 y, durante este año, la Administración Distrital espera formar a dos nuevos grupos.

Los resultados de esas primeras cohortes ya se empezaron a ver: tres algunos decidieron aspirar al Consejo Distrital de Juventud y tres fueron elegidos: Miguel Ángel Escudero, Emanuel Borrero y Samantha Villa.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida