Colombia podría volver a la violencia previa al Acuerdo de Paz con las Farc: ONU pide garantías electorales

El más reciente informe anual elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) —y presentado ante el Consejo de Derechos Humanos— advierte que Colombia enfrenta un aumento de riesgos en el contexto electoral debido a la persistencia de la violencia armada y alerta sobre la posibilidad de que el país retroceda a una situación grave de derechos humanos similar a la previa a la firma del Acuerdo de Paz. Lea además: Cinco masacres en apenas 10 días del año: ya van 18 víctimas de homicidios múltiples en 2026

En conflicto armado en Colombia se agravó durante 2025

El documento —que tiene los resultados de los análisis de diversos profesionales sobre la coyuntura social y política del país durante 2025— señala que “los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales continúan afianzando su presencia territorial y control social”, lo que impacta negativamente el goce efectivo de los derechos humanos. Según el organismo internacional, en varias regiones de Colombia “los altos niveles de violencia y hostilidades en el conflicto armado (...) afectan seriamente a la población civil y obstaculizan la implementación del Acuerdo Final”, y advierte que estas dinámicas “pueden llegar a afectar el proceso electoral”.

En su diagnóstico, el Alto Comisionado también aseguró que “Colombia se enfrenta a la posibilidad de retroceder a la grave situación de derechos humanos experimentada antes de la firma del Acuerdo de Paz”.

En el plano electoral, el ACNUDH documentó un deterioro de las condiciones de seguridad. Según el informe, “la violencia y el conflicto, juntamente con el surgimiento de la violencia preelectoral, han generado mayores riesgos para el ejercicio libre y seguro de algunos derechos civiles y políticos”. Y es que, el año pasado, se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluyendo funcionarios municipales, concejales, jóvenes activistas y aspirantes a las circunscripciones especiales de paz.

El documento también menciona el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025 tras un atentado durante un mitin político, como uno de los hechos más graves en el marco de la violencia preelectoral. La ONU también resaltó la alerta temprana de Defensoría del Pueblo (013-2025) que identificó que 649 municipios que requerían acción “inmediata, urgente y prioritaria” por sus niveles de riesgo. ”Grupos armados no estatales y organizaciones criminales son responsables de desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento y utilización de niños y niñas, particularmente entre la población étnica”, establecieron.

La ONU advierte que las elecciones en Colombia se ven amenazadas por el aumento de la violencia