Más de 200 vehículos inmovilizados en operativos para acabar con la “Nueva Delhi paisa”

Luego de que se hicieran virales las imágenes en las que decenas de vehículos se congregaran en el cruce de la carrera 45 con la calle 69, en la comuna 3 (Manrique), en Medellín, haciendo que la bautizaran la “Nueva Delhi paisa”, la Secretaría de Movilidad de Medellín se tomó este corredor y en cuatro días inmovilizaron más de 200 vehículos en este sector de la ciudad. Con más de 220 policías, 50 soldados y 50 funcionarios de las distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín se tomaron toda la carrera 45 en el transcurso de la última para interceptar a los conductores que invadían este corredor exclusivo para el sistema de buses metroplús y así descongestionar este sector del nororiente de la capital antioqueña.

Nada más este miércoles, en uno de los procedimientos más masivos, se inmovilizaron 100 carros y motos que fueron sorprendidos transitando por este carril exclusivo y, de paso, no cumplían con la documentación correspondientes de sus automotores o no llevaban casco para transitar en moto. El secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz, señaló que en estos procedimientos también se sancionaron a los vehículos que estaban estacionados sobre andenes y que estaban afectando los corredores para peatones, en una estrategia en la que también se busca recuperar el espacio público. Entérese: Intento de asonada en Manrique terminó con una captura y anuncio de “mano dura” en Medellín “Como autoridad de tránsito queremos advertirles a todos los infractores que las malas conductas que quedaron grabadas en videos publicados en redes sociales serán sancionadas. No vamos a ceder espacios a la ilegalidad ni al desorden. De igual forma estamos evaluando nuevas medidas técnicas y tecnológicas para los corredores de la carrera 45 y la calle 93 que podrían contribuir a contrarrestar estos malos comportamientos viales. Vamos a seguir firmes y con autoridad”, explicó el funcionario.

Así se veía el pasado fin de semana el cruce de la carrera 45 con la calle 69, lo que llevó a que las autoridades de Medellín tuvieran que intervenir con megaoperativos el corredor exclusivo de metroplús. FOTO: CORTESÍA

Todas estas estrategias están enfocadas en una problemática que viene creciendo desde el 21 de diciembre de 2011, cuando entró en operación comercial el metroplús y que ha venido creciendo con el tiempo, hasta el punto de verse imágenes como las del pasado fin de semana, cuando en la intersección de la carrera 45 con la calle 69, en la noche, se veían tantos carros como en las ciudades más pobladas del mundo. Le puede interesar: Bello se pone pilas: Hará millonaria inversión para reparar casi 400 huecos en el municipio Richar Henao, comerciante del sector, manifestó que “es impresionante el caos que se vive acá, más que todo en las noches. Por ejemplo, el fin de semana pasado no cabía un alma, ese video viral lo grabaron desde esta terraza y la gente apenas era asombrada al ver cómo había tanto descontrol; los turistas se lo toman más como algo divertido, pero la verdad es que eso se presta para mucho accidente. Cada ocho días es lo mismo, mientras que los agentes solo vienen a hacer operativos, no a garantizar la seguridad que tanto se necesita”.