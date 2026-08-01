Hospitales de Antioquia recibieron la mitad de los premios nacionales por excelencia en seguridad del paciente: conozca cuáles

Seis instituciones de salud colombianas fueron reconocidas con el VIII Galardón Nacional Hospital Seguro, en la categoría Excelencia en Seguridad del Paciente, un reconocimiento que destaca las prácticas implementadas por hospitales y clínicas para reducir riesgos, fortalecer la calidad de la atención y garantizar mejores condiciones para los usuarios.
La entrega del galardón se realizó durante el XVI Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas, en el marco de Meditech 2026, evento que reúne a representantes del sector salud nacional e internacional. La distinción fue otorgada luego de un proceso de evaluación que incluyó la revisión de los informes de postulación, visitas técnicas en campo y la valoración de un jurado internacional especializado.
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