Por $4 millones habrían asesinado a María Camila Potosí, según Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos avances en la investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y desapareció el 16 de julio en Cali, Valle del Cauca.
Tras varios días de labores investigativas y actividades técnico-científicas, el ente acusador identificó y judicializó a cinco personas que, según la investigación, participaron en un plan para asesinar a la víctima, extraerle a su bebé y ocultar las evidencias. De acuerdo con la Fiscalía, el crimen habría sido pactado por un pago de 4 millones de pesos acordado con Yulieth Cecilia Angulo Escobar.