Estos son los detalles, hasta ahora ocultos, detrás del crimen de María Camila Potosí en Cali

Durante este viernes y sábado, un fiscal especializado de Cali reconstruyó ante un juez de la capital del Valle del Cauca el macabro plan criminal que terminó con el asesinato de la joven María Camila Potosí, a quien le extrajeron su bebé de ocho meses de gestación antes de quitarle la vida. Durante las audiencias preliminares conocidas por EL COLOMBIANO, el fiscal expuso, minuto a minuto, la reconstrucción del crimen de la joven de 22 años que ha conmocionado al país por la brutalidad con la que, según el ente acusador, fue ejecutado el plan criminal. Lea también: Medicina Legal confirmó que restos hallados en Cali sí son de la bebé de María Camila Potosí El delegado fiscal presentó la cronología del caso, el supuesto reparto de funciones entre los implicados y los elementos materiales probatorios obtenidos durante allanamientos realizados en Cali y el municipio de Andalucía (Valle). El fiscal imputó a los procesados en concurso heterogéneo los delitos de feminicidio agravado, por la condición de mujer gestante de la víctima y la sevicia empleada; secuestro simple agravado, por la retención violenta de María Camila mediante engaños; desaparición forzada, respecto al ocultamiento de la recién nacida; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, debido a “la limpieza realizada en el inmueble de los hechos y el vehículo para borrar rastros de sangre”. Al término de las diligencias, el Juzgado Noveno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los cinco capturados: Juliet Cecilia Angulo Escobar, Nidson Steven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, mientras avanza la investigación.

Un acuerdo criminal por cuatro millones de pesos

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía en las audiencias, el crimen comenzó a planearse el 14 de julio de 2026, dos días antes del asesinato. De acuerdo con el relato del ente investigador, aproximadamente a las ocho de la noche Juliet Angulo, Nidson Mondragón y Kevin López se reunieron en un vehículo en el sector de Santa Elena, en Cali. No se pierda: Así le siguieron el rastro a los cinco señalados por el crimen de María Camila Potosí para capturarlos En ese encuentro, sostuvo el fiscal, los asistentes habrían acordado ejecutar un plan cuyo propósito era secuestrar a María Camila, extraerle a la bebé mediante una cesárea artesanal y posteriormente asesinarla. Por esa labor, indicó la Fiscalía, se habría pactado el pago de cuatro millones de pesos. El fiscal explicó al juez que desde ese momento cada participante asumió funciones específicas “para garantizar la ejecución del plan”. Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la audiencia, a la que accedió este medio, fue la explicación sobre cómo, según la Fiscalía, se ganó la confianza de la víctima. También le puede interesar: Giro en el caso María Camila Potosí: Investigan si el bebé que esperaba fue extraído tras su femicidio en Cali Para el ente acusador, y de acuerdo a lo expuesto en audiencias, María Camila y Juliet Angulo se habían conocido meses antes asistiendo al programa FAMI del ICBF, dirigido a madres gestantes. Ese vínculo fue, según el ente acusador, el mecanismo utilizado para acercarse a la joven. La Fiscalía sostuvo que Juliet hizo creer a María Camila que también estaba embarazada y que esperaba una niña. Esa supuesta experiencia compartida fortaleció la relación entre ambas. En ese contexto, entonces, el 16 de julio de 2026, la hoy capturada, con quien fue vista por última vez María Camila en una moto, convenció a la joven de que la acompañara hasta una vivienda ubicada en el barrio Polvorines, en una zona de ladera de la capital del Valle. Lea también: Atención: Autoridades habrían encontrado muerta a la bebé de María Camila Potosí La víctima llegó al inmueble transportada en una motocicleta TVS, vehículo que posteriormente sería recuperado durante los allanamientos, de acuerdo con las audiencias preliminares del caso, que apenas comienza su camino judicial, pues la Fiscalía tiene 90 días a partir de este momento para radicar escrito de acusación contra los cinco capturados.

Desaparecida el 16 de julio tras abordar una motocicleta, la joven de 21 años fue brutalmente asesinada y despojada de la bebé que esperaba. FOTO: Tomada de redes sociales y captura de video

La trampa dentro de la vivienda

Una vez ingresaron a la casa, la Fiscalía aseguró que comenzó la fase definitiva del plan criminal. Mientras esperaba la llegada de los demás implicados, Juliet entretuvo a María Camila con el argumento de que había perdido las llaves de la motocicleta. El objetivo, explicó el fiscal durante la audiencia, era impedir que la joven abandonara el lugar. La maniobra permitió que, minutos después, arribaran Nidson Steven Mondragón Cuero y Edwin García Zuluaga, quienes, según la investigación revelada por el fiscal, ejecutaron la fase violenta del crimen. No se pierda: Juez de Cali legaliza captura de cinco detenidos por crimen de María Camila Potosí, ¿qué sigue? Entre las 3:30 de la tarde y las 10:00 de la noche del 16 de julio ocurrió, de acuerdo con los hechos evidenciados por la Fiscalía, Nidson Steven habría sometido físicamente a María Camila utilizando un arma blanca, reduciéndola hasta dejarla en estado de indefensión. Posteriormente, mientras la víctima permanecía con vida, los responsables le habrían practicado una “cesárea artesanal para extraer violentamente a la bebé”, quien nació con vida. Tras la extracción de la menor, la Fiscalía afirmó que María Camila fue asesinada con extrema violencia. Según el dictamen expuesto durante la audiencia, recibió 22 heridas con arma blanca en cabeza, cuello, tórax y abdomen. El fiscal sostuvo que “las lesiones evidenciaban un actuar particularmente cruel y que la víctima sufrió un dolor innecesario antes de fallecer”. También le puede interesar: Atención: Autoridades habrían encontrado muerta a la bebé de María Camila Potosí

Los roles de cada capturado

Durante la sustentación, la Fiscalía describió el papel que, según la investigación, desempeñó cada uno de los capturados. A Kevin Alexis López Orozco le atribuyó la supuesta coordinación logística del plan y la provisión de medios para ejecutar el crimen. A Edwin García Zuluaga, brindar seguridad en el perímetro para alertar sobre una eventual presencia policial. Por su parte, Juan José Narváez Rodríguez habría llegado posteriormente en un automóvil Suzuki Alto gris, utilizado, según la hipótesis investigativa, para recoger a los autores materiales y transportar el cadáver de la víctima. La reconstrucción presentada ante el juez señala que, tras el asesinato, el cuerpo de María Camila fue llevado hasta el río Meléndez. No se pierda: Ausencia laboral destapó el asesinato de una mujer dentro del baño de su casa en Itagüí Allí, a la altura del kilómetro tres, en el sector conocido como El Vagón, en el corregimiento de La Buitrera, en el sur de Cali, habría sido abandonado. Pero el operativo criminal no terminó allí. La Fiscalía indicó que los involucrados realizaron una limpieza profunda del inmueble y del vehículo utilizado para eliminar rastros de sangre y posibles evidencias biológicas que permitieran vincularlos con el crimen.

María Camila Potosí Gómez celebrando junto a su pareja el “babyshower” de su bebé. FOTO: Tomada de redes sociales

La bebé permaneció oculta

Mientras el cuerpo de María Camila era ocultado, la recién nacida permanecía, según la Fiscalía, bajo poder de los procesados. El móvil atribuido a Juliet Angulo era quedarse con la niña y presentarla como si fuera su propia hija. Ese propósito, afirmó el ente acusador, explicaría la elaboración del plan y el aprovechamiento de la confianza que había construido con la víctima durante meses. El 20 de julio, las autoridades localizaron el cuerpo de María Camila con múltiples signos de violencia. Diez días después, el 30 de julio, investigadores de la Policía Judicial realizaron allanamientos simultáneos en Cali y en el municipio de Andalucía. Las diligencias se efectuaron gracias a información suministrada por una fuente humana, explicó la Fiscalía. Como resultado fueron capturados los cinco procesados. Durante las diligencias judiciales preliminares, la Fiscalía detalló uno por uno los elementos encontrados en los procedimientos judiciales. En la vivienda de Nidson Mondragón fueron hallados un iPhone 12 Pro Max, un teléfono OPPO, un pasaporte y un cepillo dental eléctrico utilizado para futuros cotejos de ADN, como se dejó constancia en la audiencia. Entérese: Le dieron 44 años de cárcel a un hombre por asesinar a su expareja y a su hijastro en Itagüí En el procedimiento contra Edwin García Zuluaga fueron incautados un teléfono celular marca Vivo, una camiseta de Guns N’ Roses, unos tenis marca Jordan, un cepillo dental y la motocicleta Victory en la que se movilizaba. Por su parte, en el inmueble de Juan José Narváez Rodríguez, en Andalucía, Valle, fueron encontrados un iPhone, una tarjeta SIM y un cepillo dental. A Juliet Cecilia Angulo Escobar, con quien fue vista en moto María Camila Potosí, le fueron ocupados un celular Infinix, un cepillo dental y la motocicleta TVS JFM-91C, vehículo señalado por la Fiscalía como el utilizado para trasladar a María Camila el día del crimen. Uno de los hallazgos considerados más relevantes fue la recuperación de un iPhone modelo A2633, identificado por el fiscal como el teléfono celular perteneciente a María Camila Potosí Gómez. Le puede interesar: Exmilitar habría asesinado a su pareja luego de revisarle el celular en corregimiento de Medellín Durante la audiencia, el fiscal explicó que los cepillos dentales fueron incautados con el propósito de practicar comparaciones genéticas que permitan establecer coincidencias de ADN. Igualmente, solicitó autorización para extraer la información contenida en los teléfonos celulares recuperados. El objetivo, explicó, es reconstruir las comunicaciones entre los implicados, verificar mensajes, fotografías, ubicaciones mediante GPS y actividad en redes sociales que permitan establecer cómo se coordinó el presunto plan criminal.

Los abogados defensores cuestionaron el procedimiento

El abogado Víctor Duque (defensa de Kevin Alexis López) sostuvo que su cliente supuestamente fue retenido ilegalmente desde el 29 de julio a las 8:00 p.m., “mucho antes de que existiera una orden judicial, siendo sometido a traslados entre estaciones de policía sin estar formalmente capturado”. Calificó el procedimiento como un “falso positivo” derivado de la presión mediática del caso. De otro lado, el abogado Luis España (defensa de Juan José Narváez) cuestionó la verosimilitud de la fuente humana utilizada para ordenar los registros, argumentando que la información era “anacrónica e insuficiente para vulnerar el derecho a la intimidad”. Además, durante las audiencias preliminares, se presentó un fuerte debate jurídico sobre si el plazo de 36 horas para la legalización de la captura implica que el juez debe haber decidido dentro de ese tiempo o si basta con que la Fiscalía ponga a disposición al capturado. La defensa de Narváez alegó que el término se superó, mientras que el juez y la Fiscalía defendieron que la solicitud fue oportuna. En suma, los abogados solicitaron mayor claridad en la imputación, exigiendo al fiscal detallar “los verbos rectores, el modo, tiempo y lugar de la participación” de cada uno de sus defendidos, criticando que se hicieran acusaciones “genéricas” que dificultaban la defensa material. También le puede interesar: Sorprendieron a patrullera que intentaba ingresar droga y celulares a centro de reclusión en Ibagué También hubo señalamientos de supuestas fallas en el traslado de documentos (como folios faltantes en escaneos de peritajes) y dificultades para acceder a las carpetas digitales compartidas por la Fiscalía, lo que inicialmente retrasó las intervenciones de la defensa, por lo que la audiencia fue retomada en la mañana de este sábado hasta terminar con el envío a prisión preventiva de los cinco capturados por el caso de María Camila Potosí y su bebé nacida que luego fue hallada muerta. Preguntas y respuestas