Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Así fue el operativo que permitió rescatar a una niña de 7 años que iba en una camioneta hurtada en Bogotá

El vehículo fue hurtado en la localidad de Suba y lo hallaron en la localidad de Teusaquillo, según el reporte de las autoridades.

  • Revelan detalles del operativo para encontrar a una niña de 7 años que iba en una camioneta hurtada. FOTOS: Capturas de video
    Revelan detalles del operativo para encontrar a una niña de 7 años que iba en una camioneta hurtada. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Salen a la luz más detalles sobre el caso de hurto ocurrido el 6 de abril de este año, en el que delincuentes se llevaron una camioneta que tenía en su interior a una niña de siete años.

El hecho se presentó en el barrio Nuevo Monterrey, en Suba (Bogotá), y llevó a desplegar un amplio equipo de uniformados de la Policía Nacional para dar con el paradero del vehículo y de la menor llamada Gabriela.

Lea también: El despilfarro de la “paz total”: $125.174 millones dilapidados entre honorarios VIP y vuelos a Catar

La camioneta, de color champán, fue recuperada poco después en el barrio Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo, sobre las 11:50 p. m. de ese mismo día. Allí también estaba la menor, quien se encontraba dormida y vestía pijama y pantuflas de unicornio, por lo que no se habría enterado de lo ocurrido.

Revelan detalles del hurto

En el pódcast Voces de la Ciudad, de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, se entregaron más detalles sobre lo ocurrido aquella noche de lunes, cuando los padres de la pequeña vivieron momentos de terror al no tener noticias de su hija.

Los funcionarios de la Alcaldía explicaron que hubo un amplio despliegue (helicóptero, motos, carros)para encontrar a la niña, lo que habría hecho que las personas que hurtaron la camioneta la abandonaran con la menor en su interior.

“Era una camioneta Nissan, color champán, con el agravante de que había una niña de 7 años, quien tenía su pijama y pantuflas, tal como lo describió su madre”, expresó Francisco Hoyos, coordinador de la Sala Operativa de Analítica, Respuesta y Seguimiento (Soars) del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

Entérese: “Volaba muy bajito”: identifican a los cinco ocupantes en avión desaparecido entre Condoto-Guaymaral

El reporte también indicó que la camioneta se movilizó por la vía Suba-Cota, la Autopista Norte y la carrera 30. “La zona de atención nos dijo que sobre la calle 62 con 44 encontraron la camioneta”, añadió Hoyos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre lo sucedido y dijo que, por fortuna, la menor estaba bien. Además, confirmó que ella no se había enterado de lo ocurrido porque estaba dormida.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde encontraron la camioneta que fue robada con una niña de 7 años en Bogotá?
La camioneta fue encontrada en el barrio Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo, sobre las 11:50 p. m. del 6 de abril. La menor estaba dentro del vehículo cuando fue recuperado.
¿Qué pasó con la niña que estaba dentro de la camioneta robada en Suba?
La niña, de siete años, fue encontrada dentro de la camioneta cuando esta fue recuperada. Según las autoridades, estaba dormida, llevaba pijama y pantuflas de unicornio y no se habría enterado de lo ocurrido.
¿Por qué los delincuentes abandonaron la camioneta con la niña adentro?
El amplio despliegue de la Policía para localizar el vehículo habría provocado que quienes lo hurtaron lo abandonaran con la menor en su interior.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos