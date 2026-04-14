A juicio ‘El caleño’, presunto responsable de contactar al menor que asesinó a Miguel Uribe

Sigue creciendo el listado de personas llamadas a juicio o condenadas por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación anunció una nueva acusación formal dentro de este proceso judicial.

Se trata de Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, quien fue acusado por su presunta participación en la planeación del crimen. De acuerdo con la investigación, el hombre habría tenido un rol clave en la coordinación del atentado, pese a encontrarse privado de la libertad al momento de los hechos.

Puede leer: Emiten circular roja de Interpol contra ‘Iván Márquez’ y otros seis disidentes por magnicidio de Miguel Uribe

Según la Fiscalía, Mora Silva habría contactado telefónicamente al adolescente que ejecutó el ataque armado. En esa comunicación, además, le habría indicado detalles sobre la forma de vestir para pasar desapercibido y facilitar el crimen.

Las indagaciones también señalan que el día del atentado el acusado habría participado en una videollamada junto con otros implicados, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. En ese encuentro virtual, el menor de edad habría recibido instrucciones precisas sobre cómo llevar a cabo el ataque, así como la coordinación logística del transporte que lo trasladó hasta el parque El Golfito, lugar donde se perpetró el homicidio.

Los elementos materiales probatorios recopilados por fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá indican que Mora Silva haría parte de un grupo delincuencial dedicado a la ejecución de homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en la capital del país.

Por estos hechos, fue acusado ante un juez por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos, y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Conozca: La foto con la que María Claudia Tarazona recordó a Miguel Uribe en su paso por Antioquia exactamente hace un año

En este mismo caso ya han sido condenadas mediante preacuerdos otras tres personas: Simeón Pérez Marroquín, Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes aceptaron su responsabilidad en el magnicidio. Así como el menor que disparó el arma, en ese caso se impuso una sanción privativa de la libertad por siete años.