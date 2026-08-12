Gobierno confirma que más de 12 países enviarán ayuda humanitaria y equipos de rescate a Colombia

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, dijo que “más de 12 países han anunciado el envío de ayuda humanitaria y de equipos de rescate, así como “la confirmación de más de 1.300 millones en cooperación para construcción”. En ese sentido, Restrepo aseguró que “el canciller de la República (Omar Bula) viene liderando esta tarea” y que diferentes países del mundo se han pronunciado para expresar su apoyo a Colombia. Dijo que estos incluyen a “Suecia, Turquía, Estados Unidos, México, El Salvador, Ecuador, Japón, Brasil, Suiza, Suecia, entre otros”, quienes “han señalado su disposición a apoyarnos en equipos internacionales de apoyo para manejar la tragedia pero también en ayuda humanitaria, en dinero y en especie”. Adicionalmente, dijo que “solo EE. UU. nos ha señalado el apoyo en casi 15 a 16 millones de dólares, una demostración de que el mundo (...) está listo y dispuesto a apoyar a Colombia en esta tragedia”. Le puede interesar: ¿Por qué el gobierno De la Espriella no ha aceptado la ayuda humana ofrecida por México, China, El Salvador y hasta la ONU?

Solicitud de la Cancillería al cuerpo diplomático acreditado en Colombia

En la noche de este 11 de agosto, la Cancillería comunicó que “hizo un llamado a la comunidad internacional para solicitar apoyo en atención a la emergencia”. Según eso, el canciller Bula “instaló un puesto de mando de cooperación internacional a través del cual solicitó, el 10 de agosto, a todo el Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia la ayuda de los organismos competentes de cada gobierno a la mayor brevedad posible”.

Coordinación con Naciones Unidas y el Equipo Humanitario País (EHP)

En el mismo pronunciamiento, la Cancillería mencionó que trabaja “en conjunto” con la Coordinadora Residente de Naciones Unidas (ONU), es decir, quien coordina la actividad de las Agencias, Fondos y Programas del sistema de Naciones Unidas y socios del Equipo Humanitario País (EHP).

Este último es el espacio oficial de coordinación humanitaria internacional y local para complementar las respuestas ante violencia armada y desastres naturales. Entre todos los actores mencionados, se “canaliza el análisis de necesidades y la respuesta”. En otras palabras, se busca entender qué se necesita, cuándo y dónde, y cuál es la situación puntual del lugar al que se pretende llevar las ayudas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, luego del sismo que afectó varias zonas del país, la Cancillería hizo un llamado a la comunidad internacional para solicitar apoyo en la atención a la emergencia que permita contrarrestar los puntos críticos con mayor afectación... pic.twitter.com/yH2EOPUfBs — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 12, 2026

Consolidación de necesidades específicas junto a la UNGRD y el PNUD

En ese orden de ideas, la Cancillería añadió que “una vez concluida la consolidación de las necesidades específicas, la Cancillería remitirá a la comunidad internacional un listado detallado de las necesidades puntuales por la UNGRD” para “facilitar la coordinación y canalización del apoyo requerido”. La Cancillería agregó que “también solicitó apoyo en metodología de terreno” al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Insumos y equipos de rescate confirmados por Ecuador, El Salvador y Estados Unidos

Entre las medidas concretas que puso a disposición cada país, Ecuador puso a disposición su equipo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano, por sus siglas en inglés) de “47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días”, según dijo el presidente de ese país, Daniel Noboa. Por su parte, Nayib Bukele, de El Salvador, dijo que “El Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto. Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal”. Bukele dijo que su país enviaría “dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria”. Le puede interesar: Papa León XIV envía 100.000 euros para los afectados por el terremoto en Colombia: van más de 250 muertos y 2.600 heridos Por su parte, Estados Unidos bajo la administración Trump, uno de los aliados clave de la presidencia de Abelardo de la Espriella, dijo que también envió equipos USAR de Fairfax County, Virginia, Y Los Angeles County, California. Adicionalmente, activaron un Equipo de Respuesta para la Asistencia de Desastres (DART). En total, son 22 expertos rescatistas. El grupo se especializa, se reitera, en coordinación de equipos de búsqueda y rescate urbano, y cuenta con conocimiento del protocolo INSARAG de la ONU, para trabajar en coordinación, con autosuficiencia de comunicaciones, procesamiento de información operativa e Ingeniería USAR, según dijo la Cancillería.

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