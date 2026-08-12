Los Topos Azteca y expertos gringos, entre los rescatistas de élite que apoyan labores en Cali

Un grupo de rescatistas mexicanos de la Brigada Internacional Topos Azteca llegó esta madrugada a Colombia para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido durante la mañana del lunes 10 de agosto. El equipo se encontraba en La Guaira, Venezuela, donde llevaba más de 40 días participando en labores de búsqueda, rescate y recuperación por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio y que dejaron más de 5.000 muertos. En Colombia, el terremoto ya dejó más de 250 personas muertas, 2.600 heridas y 280 desaparecidas, según el último reporte.

Al conocer la magnitud de la emergencia en Colombia, los rescatistas modificaron su recorrido y emprendieron el traslado desde Venezuela para incorporarse a las operaciones en el menor tiempo posible. Su cercanía con el país y el equipo que ya tenían desplegado en territorio venezolano facilitaron el desplazamiento hacia las zonas donde se reportaron edificios y viviendas colapsadas. “Acudimos con todo el rigor técnico, la entrega y el corazón para sumarnos de inmediato a las labores de búsqueda e intervención en las zonas afectadas”, anunció el grupo en sus redes sociales. Conozca: MinHacienda declarará emergencia esta tarde y aplazará por un mes la declaración de renta La movilización fue anunciada por Héctor Méndez, presidente y fundador de la organización, conocido dentro de la brigada como el “Topo Mayor”. A través de un comunicado, informó que los especialistas serían enviados para participar en las labores de búsqueda e intervención en los sectores afectados. “Ya estamos aquí, en esta tierra hermana que tanto quiero y respeto. Hemos llegado listos para entregar el corazón, la experiencia y los brazos en cada labor que se nos presente. Nuestra misión siempre ha sido estar donde más se nos necesita, trabajando hombro a hombro con la comunidad y aprendiendo de la calidez de su gente. Gracias por la recepción y por el cariño de siempre. ¡A trabajar duro por ustedes!”, dijo el topo.

¿Quiénes son los Topos Azteca?

La Brigada Internacional Topos Azteca está conformada por voluntarios mexicanos especializados en la búsqueda y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas. Entérese: Cruz Roja colombiana necesita donaciones de sangre tras terremoto: así puede ayudar La organización surgió después del terremoto que golpeó Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, cuando ciudadanos se organizaron para remover escombros y buscar sobrevivientes ante la magnitud de la emergencia y la insuficiente capacidad de respuesta de las autoridades.

Qué es Aerial Recovery Group y qué hace en Colombia

Esta semana también llegó a Colombia el apoyo de otro grupo de rescatistas independientes: Aerial Recovery Group. ¿Quiénes son? se trata de una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a responder de manera rápida ante desastres naturales y situaciones de emergencia. La entidad capacita y moviliza a veteranos de las Fuerzas Armadas y a personal de primera respuesta para desempeñarse en operaciones humanitarias, con labores enfocadas en el rescate de personas, la protección de comunidades vulnerables y la lucha contra la trata de personas. En las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto en Colombia, Aerial Recovery señaló que pueden presentarse situaciones en las que las decisiones no son sencillas, especialmente en los lugares donde existen estructuras colapsadas y la posibilidad de encontrar personas atrapadas bajo los escombros.

La organización explicó que familiares, vecinos y otros miembros de las comunidades afectadas buscan participar en las labores de búsqueda, motivados por la urgencia y la esperanza de encontrar sobrevivientes. Sin embargo, advirtió que la intervención de los equipos especializados requiere condiciones específicas para poder utilizar los equipos de detección. Según Aerial Recovery, los grupos de búsqueda y rescate pueden necesitar momentos de “silencio extremo y acceso controlado” en las zonas de trabajo. Estas condiciones permiten operar equipos especializados de escucha y detección, diseñados para identificar incluso “las señales de vida más pequeñas” que puedan encontrarse debajo de los escombros.