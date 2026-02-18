Incertidumbre por la reforma pensional: Corte Constitucional aplaza otra vez su decisión

La decisión de fondo sobre la reforma pensional que analiza la Corte Constitucional vuelve a postergarse. El magistrado ponente del caso, Jorge Enrique Ibáñez, se declaró impedido para continuar con el estudio del expediente.
Según se conoció, este impedimento, que deberá ser evaluado por los demás integrantes de la Sala Plena, tendría altas probabilidades de prosperar.
Si es aceptado, el alto tribunal tendrá que designar a un nuevo magistrado ponente, lo que obligaría a retomar parte del análisis jurídico de la reforma y, por tanto, extender aún más los tiempos.