Cameron Díaz anunció que tuvo a su tercer hijo con Benji Madden, a los 53 años

Cameron Díaz, famosa actriz de películas como La Máscara, anunció que tuvo su tercer hijo con el músico Benji Madden, de 47 años, a quien llamaron Nautas Madden. La pareja, que se casó en 2015, confirmó la noticia a través de Instagram en donde también compartieron algunos dibujos y un barco alusivo al nombre del bebé. En la descripción mencionaron que están felices por la llegada del nuevo integrante a la familia: “Cameron y yo estamos muy felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos al anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden”, escribió Benji en su post. Entérese: MET Gala 2026: temática, anfitriones y cómo ver la transmisión de uno de los eventos más importantes de la moda “¡Bienvenido al mundo, hijo! Amamos la vida con nuestra familia; nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos muy agradecidos! ¡Lo estamos pasando de maravilla! Les enviamos nuestros mejores deseos. La familia Madden”, agregó.

La actriz de Los ángeles de Charlie comentó la publicación con emojis de corazones, en una dinámica similar a la de 2024, cuando anunciaron la llegada de su hijo Cardinal, y la de 2019, cuando nació su hija Raddix, un momento en que Díaz tenía 47 años. Y es que la actriz, quien tiene 53 años, no suele publicar fotos con su pareja ni con sus hijos, ya que prefieren vivir en la intimidad. Sin embargo, se mantiene activa en Instagram, donde comparte videos de recetas de comida y colaboraciones con marcas de belleza y vinos. Le puede interesar: Alejandro Sanz, entre la depresión y su amor con Stephanie Cayo: “Es muy bonito estar enamorado” Ella lleva algunos años retirada de Hollywood para dedicarse a su vida en familia. Y aunque no lo anunció de manera oficial, tomó esta decisión en uno de los mejores momentos de su carrera, pues era la actriz mejor pagada en 2014. “Para mí, era algo que tenía que hacer. Lo sentí como algo que tenía que hacer para reclamar mi propia vida. Y realmente no me importaba nada más”, dijo Cameron en 2024 en la Fortune Most Powerful Women Summit.