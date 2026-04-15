Paloma Valencia envió mensaje a los verdes que van con Cepeda: ¿qué les dijo?

Después de conocerse la novela de la Alianza Verde en la que las mayorías de ese partido votaron por buscar un acuerdo programático con Iván Cepeda, Paloma Valencia les hizo un llamado a que no se fueran con él, sino con ella.
“Lo que queremos es a todos los colombianos en una propuesta de gobierno donde quepamos todos. Nadie se tiene que volver de mi color político. Aquí podemos construir entre la diferencia”, dijo.
Y agregó: “Quiero trabajar con las comunidades indígenas, con las comunidades afro, con los partidos, los sindicalistas, los líderes sociales, las juntas de acción comunal. Con todo el mundo, porque esa es la Colombia en la que yo creo”.
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