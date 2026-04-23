Paloma Valencia denunció que extorsionistas intimidaron a Juan Daniel Oviedo en Atlántico

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia denunció este jueves 23 de abril un presunto acto de hostigamiento contra su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, cuando se encontraba en el territorio de Soledad, Atlántico.
El incidente ocurrió mientras Oviedo grababa un video denunciando la extorsión en la zona y, en ese momento, individuos señalados como presuntos extorsionistas lo abordaron para advertirle que no podía generar ese tipo de contenido en el sector.