Paloma Valencia demandó decreto que obliga pasar $25 billones de fondos a Colpensiones: “Esto es un robo descarado”

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia radicó este jueves una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar el recién expedido Decreto 415 de 2026, por el que el gobierno Nacional les ordena a los fondos privados entregarle a Colpensiones cerca de 25 billones de pesos ahorrados por los 119.000 trabajadores que se han trasladado hacia la empresa estatal.
Para entenderlo con un ejemplo: imagínese que usted trabajó 20 años y ahorró plata en una cuenta privada para su pensión. El año pasado decidió pasarse a Colpensiones porque la reforma pensional se lo permitió. Pero la misma ley decía que su plata ahorrada se quedaba en el fondo privado, guardada y creciendo, hasta el día en que usted se jubilara. Solo ese día la plata pasaba a Colpensiones para pagar sus mesadas.
En contexto: Gobierno expide decreto que obliga a pasar $25 billones de fondos a Colpensiones
El Decreto 415 cambia esa regla: le ordena al fondo privado que le entregue la plata a Colpensiones ahora aunque usted todavía no se haya jubilado. Para dimensionar la cifra, esos 25 billones de pesos son aproximadamente la mitad del presupuesto anual de salud del país.
Valencia lo planteó así en su publicación en X: “La Reforma Pensional dispuso que los Fondos de Pensiones deben seguir administrando esos recursos hasta que cada persona cumpla los requisitos para jubilarse. En ningún momento el Congreso contempló un giro automático de recursos a Colpensiones”. Y agregó: “Esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar $25 billones en plenas elecciones”.