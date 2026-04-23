Paloma Valencia demandó decreto que obliga pasar $25 billones de fondos a Colpensiones: “Esto es un robo descarado”

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia radicó este jueves una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar el recién expedido Decreto 415 de 2026, por el que el gobierno Nacional les ordena a los fondos privados entregarle a Colpensiones cerca de 25 billones de pesos ahorrados por los 119.000 trabajadores que se han trasladado hacia la empresa estatal. Para entenderlo con un ejemplo: imagínese que usted trabajó 20 años y ahorró plata en una cuenta privada para su pensión. El año pasado decidió pasarse a Colpensiones porque la reforma pensional se lo permitió. Pero la misma ley decía que su plata ahorrada se quedaba en el fondo privado, guardada y creciendo, hasta el día en que usted se jubilara. Solo ese día la plata pasaba a Colpensiones para pagar sus mesadas. En contexto: Gobierno expide decreto que obliga a pasar $25 billones de fondos a Colpensiones El Decreto 415 cambia esa regla: le ordena al fondo privado que le entregue la plata a Colpensiones ahora aunque usted todavía no se haya jubilado. Para dimensionar la cifra, esos 25 billones de pesos son aproximadamente la mitad del presupuesto anual de salud del país. Valencia lo planteó así en su publicación en X: “La Reforma Pensional dispuso que los Fondos de Pensiones deben seguir administrando esos recursos hasta que cada persona cumpla los requisitos para jubilarse. En ningún momento el Congreso contempló un giro automático de recursos a Colpensiones”. Y agregó: “Esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar $25 billones en plenas elecciones”.

En la demanda, presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Valencia pidió dos cosas concretas: primero, que el tribunal suspenda el decreto con urgencia mientras decide el caso; segundo, que lo declare nulo, es decir, sin efecto legal. El Decreto 415 les da a los fondos privados entre 15 días hábiles y 30 días calendario para entregar el dinero, dependiendo de si el afiliado ya se pensionó o todavía no. Eso hace urgente la decisión del Consejo de Estado: si los fondos transfieren el dinero antes de que el tribunal falle, los 25 billones ya estarían en Colpensiones cuando llegue la respuesta judicial. Amplíe la noticia: Fondos privados anuncian demanda contra decreto que los obliga a trasladarle $25 billones a Colpensiones

Las reacciones

Valencia no es la única que cuestionó la medida. Asofondos, que agrupa a los cuatro fondos privados —Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia—, también anunció acciones ante el Consejo de Estado. Su presidente, Andrés Velasco, sostuvo que el decreto “contradice una ley que hoy está vigente porque la Corte Constitucional no la suspendió” y advirtió que los fondos analizan cómo proteger el ahorro de sus afiliados. Santiago García, el directivo de Skandia, señaló que “sorprende que una orden forzada de trasladar 25 billones se haya dado sin analizar el impacto” y recordó que “estos fondos pertenecen exclusivamente a los trabajadores, amparados por la Constitución”.

Antes de que el decreto se firmara, el Banco de la República le envió una carta al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en marzo de 2026, en la que advirtió que el traslado anticipado “podría no tener sustento jurídico” y que vender de golpe esos activos en el mercado podría afectar las tasas de interés del país. La Contraloría General también dijo que la operación era inviable. El Gobierno argumentó que Colpensiones está pagando pensiones a personas que se pasaron desde los fondos privados, pero sin recibir todavía la plata de esos afiliados. Según el propio decreto, la nómina de Colpensiones subió de 47,2 billones de pesos en 2023 a 55,5 billones en 2024, y de ese aumento, 15,3 billones corresponden a pensionados que venían de los fondos privados. Siga leyendo: El malestar de Petro por aplauso monumental a directora del Banrepública en Asofondos, ¿qué dijo? El presidente, Gustavo Petro, sostuvo en X que los traslados “se vienen realizando desde antes de este gobierno” y que las personas se pasan a Colpensiones “porque adquieren mejores condiciones de pensión”. El Ministerio de Hacienda firmó el decreto y dijo que continuaría “cumplidos los procedimientos legales y estudiadas las observaciones”. Ahora es el Consejo de Estado el que decide si suspende el decreto mientras estudia la demanda. Si no lo hace a tiempo y los fondos transfieren el dinero, el debate legal pasaría a ser si esos 25 billones pueden o no devolverse. Paralelamente, la Corte Constitucional aún tiene pendiente definir la validez completa de la Reforma Pensional, que devolvió al Congreso en 2025 por irregularidades en su aprobación, aunque sin tocar el artículo que está en el centro de esta disputa.

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