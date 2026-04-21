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¿Qué dice la ley sobre los debates presidenciales? Estos son los proyectos que han buscado la asistencia obligatoria de los candidatos

En medio de la inasistencia de algunos candidatos y la imposición de condiciones para estar presente, han existido proyectos con la intención de regular la presentación de aspirantes a cargos públicos a debates.

  • En medio de la polémica por la inasistencia de algunos candidatos a los debates, varios proyectos han buscado que la asistencia a estos encuentros sean obligatorios. En la imagen: Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Fotos: Camilo Suárez Echeverry, Jaime Pérez Munévar, Getty Images y Colprensa
    En medio de la polémica por la inasistencia de algunos candidatos a los debates, varios proyectos han buscado que la asistencia a estos encuentros sean obligatorios. En la imagen: Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Fotos: Camilo Suárez Echeverry, Jaime Pérez Munévar, Getty Images y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

21 de abril de 2026
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Una de las polémicas que enfrenta Colombia en los últimos días es acerca de los debates de candidatos a la presidencia, pues tras no asistir a varios, uno de los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño ha retado a otros en la misma carrera pero imponiendo algunas condiciones.

Iván Cepeda no ha asistido a dos debates, uno en la cumbre de gobernadores y otro organizado por Noticias Caracol. A este último tampoco asistió Abelardo de la Espriella, quien alegó problemas en la agenda para estar en un encuentro en Cartagena donde los temas claves eran gas, energía y exploración de hidrocarburos.

Lea también: “Asistir no es un favor, es un deber con Colombia”: regaño a Cepeda y De la Espriella por ausencia en debates

Sin embargo, la negativa de candidatos para no asistir a debates no es algo nuevo, pues en campañas anteriores se ha presentado un escenario similar donde Gustavo Petro se negó a asistir a algunos encuentros en la primera vuelta y Rodolfo Hernández en la segunda, tanto así que antes de las votaciones de junio en 2022 no fue posible organizar una discusión entre los dos candidatos.

Este tipo de escenarios ha llevado a que en el Congreso se presenten proyectos de ley buscando que quien aspire a cargos como alcalde, gobernador o presidente de la República asista de forma obligatoria a los encuentros dispuestos por academia, gremios y medios con el fin de compartir las ideas y los planes de gobierno.

En esta legislatura (2022-2026) se han radicado dos proyectos con ese objetivo, sin embargo, ninguno ha prosperado. Uno de ellos proviene de la bancada del candidato que tras ausentarse de algunos debates, busca debatir con contrarios con una serie de condiciones.

David Racero, del Pacto Histórico, presentó el año pasado una iniciativa para que los candidatos asistan a los debates. Dentro del proyecto, el representante a la Cámara planteaba que una de las sanciones a la negativa de asistir a dichos encuentros debería ser de forma económica como una reducción del 25 % en la reposición de votos obtenida. El proyecto llevado ante la Comisión Primera de la Cámara fue retirado.

La otra iniciativa también fue radicada el año pasado en la Comisión Primera del Senado por las bancadas de la Alianza Verde y Cambio Radical. Esta propuesta, según ha explicado uno de los ponentes, el representante Duvalier Sánchez, busca que por lo menos sea obligatoria la presencia en un debate.

A diferencia de la presentada por el congresista Racero, esta propuesta busca que quien no asista a los debates sea sancionado con no poder hacer publicidad en el sistema de medios públicos, además de reducción en la financiación del Estado para la campaña.

¿En Colombia es obligatorio asistir a los debates?

De acuerdo con la normativa colombiana, no hay una ley que obligue a los candidatos a un cargo de elección popular a asistir a un debate, sin embargo, sí existe una que regula el derecho que tienen los aspirantes a asistir a las discusiones en el sistema de medios públicos.

Según la Ley 996 de 2005, quienes aspiren a llegar a la Casa de Nariño tienen derecho a que se realice “tres (3) debates de hasta sesenta (60) minutos cada uno, por parte y a petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o de algunos de ellos, con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición durante el período de campaña presidencial”.

La misma normativa establece que los candidatos también pueden realizar en los medios públicos intervenciones de hasta 5 minutos después de la semana de inicio de campañas para presentar su programa de gobierno a los ciudadanos.

En países como Argentina y México hay leyes que contemplan los debates como una obligación para los candidatos mientras que en Brasil la obligatoriedad va dirigida a los medios a ofrecer espacios de discusión. Por otro lado, en democracias como Estados Unidos, Francia y España estos no son obligatorios pero son considerados una tradición.

Siga leyendo: ¿Se pueden hacer debates con las condiciones que quiere imponer Iván Cepeda?

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