Paloma Valencia inscribirá su candidatura el viernes: ¿irá con Oviedo?

El 13 de marzo es el plazo máximo que tendrán los candidatos a la Presidencia (periodo 2026-2030) para presentar formalmente sus candidaturas. Eso incluye, por supuesto, a su fórmula vicepresidencial.

En el caso de Paloma Valencia, la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, la opinión pública aún está pendiente a si la acompañará otra figura del uribismo o si se embarcará en la contienda por la Casa de Nariño junto a Juan Daniel Oviedo, quien quedó de segundas en las votaciones de la consulta.

Para definirlo, tanto ella como su equipo de trabajo y los miembros de la Gran Consulta se reunieron en la tarde del 9 de marzo, un día después de las elecciones legislativas. El panorama es positivo: obtuvieron 5.857.395 votos, lo que representa el 82,82 % del total de la jornada. De esos, 3.236.286 votos fueron de Valencia (45,76 %), y poco más de 1.200.000 votos fueron de Oviedo.

Aunque la balanza pinta a favor, no es suficiente para cantar victoria: aún falta otra reunión entre Valencia y Oviedo que, según Semana, tendrá lugar en la tarde de hoy, martes 10 de marzo. Y es que Oviedo considera que hay líneas rojas del uribismo con las que no está ni estará de acuerdo, y quiere mantenerse firme con las propuestas y la gente que lo llevó a cruzar el umbral de un millón de votos.