Papá de Greeicy Rendón se pronunció por primera vez sobre las acusaciones en su contra por secuestro y tortura

Luis Alberto Rendón Melo, fue capturado e imputado el pasado 9 de octubre por los delitos de secuestro simple y tortura agravada. Esto dijo su defensa.

  • Luis Alberto Rendón, conocido artísticamente como El Cachorro. FOTO: INSTAGRAM
    Luis Alberto Rendón, conocido artísticamente como El Cachorro. FOTO: INSTAGRAM
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 12 horas
La vida de Greeicy Rendón, una de las artistas más queridas del país, ha estado en el ojo del huracán desde que su padre, Luis Alberto Rendón Melo, fue capturado e imputado el pasado 9 de octubre por los delitos de secuestro simple y tortura agravada.

Ahora, a través de su defensa, el padre de la intérprete ha hecho pública su postura por primera vez ante las acusaciones que lo señalan sobre los hechos ocurridos en mayo de 2023, en una finca de Llano Grande (Antioquia), donde dos cuidadores fueron agredidos por el presunto robo de una caja fuerte que contenía al menos 600 millones de pesos. El acusado no aceptó los cargos.

Es inocente y confía en que la verdad saldrá a la luz”, dicen sus abogados.

En contexto: Estos son todos los detalles del lío judicial por tortura que llevó al papá de Greeicy Rendón a casa por cárcel

En el comunicado, el equipo jurídico Destreza Legal recuerda que Rendón, como cualquier ciudadano, “está cobijado por el amparo fundamental de ser tratado como inocente”, y subraya que los hechos por los cuales es investigado aún no constituyen una verdad judicial.

“Estamos absolutamente convencidos de la inocencia de nuestro defendido y trabajaremos con firmeza para sostenerla hasta la culminación del trámite judicial”, señala el documento.

El texto también hace un llamado a los medios de comunicación y a la opinión pública para que traten el caso con “responsabilidad del manejo de la información y la calidez humana”, evitando “juicios sociales anticipados” y recordando que será la justicia la que defina lo sucedido.

Según la Fiscalía, Luis Alberto habría actuado como determinador, al ser la persona que ordenó contactar a Élder Velázquez y José Francisco para que se dirigieran al lugar donde las víctimas fueron torturadas.

Élder Velázquez fue trasladado a una habitación aparte, donde habría sido violentado con el fin de obtener información sobre el presunto robo.

José Francisco, por su parte, habría sido llevado a otro lugar y golpeado repetidamente tras ser amarrado a un poste. El hecho de maltrato terminó cuando las autoridades llegaron al lugar, tras recibir una alerta por los gritos de auxilio que escucharon los vecinos.

Este es el comunicado completo:

“Como defensa de Luis Albero Rendón es nuestro deber recordar que él, al igual que cualquier ciudadano, está acobijado por el amparo fundamental de ser tratado como inocente. Los hechos imputaos son, en este momento, parte de una investigación formal y no constituyen una verdad judicial. Estamos absolutamente convencidos de la inocencia de nuestro defendido y trabajaremos con firmeza para sostenerla hasta la culminación del trámite judicial.

Queremos expresar nuestro profundo respeto por el sistema judicial colombiano y nuestra disposición a colaborar plenamente con las autoridades, misma actitud que hemos sostenido desde la presunta ocurrencia de los hechos. Creemos plenamente en que, una vez se presenten y evalúen todas las evidencias, el proceso culminará con el esclarecimiento total de la verdad y la consecuente materialización de justicia.

Puede leer: ¿Qué guardaba en la caja fuerte Greeicy Rendón que desató torturas y un escándalo judicial con su papá en casa por cárcel?

Respetamos a todas las personas involucradas y confiamos en que el proceso esclarecerá los hechos con justicia para todos.

Hacemos una atenta y cordial invitación a los medios de comunicación y a la opinión pública para que traten este caso con la responsabilidad del manejo de la información y la calidez humana que debe brindarse desde todos los puntos de vista. Confiamos que su valioso ejercicio periodístico se centrará únicamente en la verdad y evitará alimentar acusaciones injustas o juicios sociales anticipados, permitiendo que sea la administración de justicia quien se encargue de resolver este asunto”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué delitos se le imputan al padre de Greeicy Rendón?
Secuestro simple y tortura agravada, tras una denuncia por robo de una caja fuerte en una finca en Antioquia.
¿Qué ha dicho la defensa frente a las acusaciones?
Afirmó que el acusado es inocente, que colaborará con la justicia y pidió un tratamiento responsable por parte de los medios.
