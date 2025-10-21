Papá de Greeicy Rendón se pronunció por primera vez sobre las acusaciones en su contra por secuestro y tortura

La vida de Greeicy Rendón, una de las artistas más queridas del país, ha estado en el ojo del huracán desde que su padre, Luis Alberto Rendón Melo, fue capturado e imputado el pasado 9 de octubre por los delitos de secuestro simple y tortura agravada.

Ahora, a través de su defensa, el padre de la intérprete ha hecho pública su postura por primera vez ante las acusaciones que lo señalan sobre los hechos ocurridos en mayo de 2023, en una finca de Llano Grande (Antioquia), donde dos cuidadores fueron agredidos por el presunto robo de una caja fuerte que contenía al menos 600 millones de pesos. El acusado no aceptó los cargos.

“Es inocente y confía en que la verdad saldrá a la luz”, dicen sus abogados.

En el comunicado, el equipo jurídico Destreza Legal recuerda que Rendón, como cualquier ciudadano, “está cobijado por el amparo fundamental de ser tratado como inocente”, y subraya que los hechos por los cuales es investigado aún no constituyen una verdad judicial.

“Estamos absolutamente convencidos de la inocencia de nuestro defendido y trabajaremos con firmeza para sostenerla hasta la culminación del trámite judicial”, señala el documento.

El texto también hace un llamado a los medios de comunicación y a la opinión pública para que traten el caso con “responsabilidad del manejo de la información y la calidez humana”, evitando “juicios sociales anticipados” y recordando que será la justicia la que defina lo sucedido.