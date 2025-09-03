“Vamos a probar que a las directivas del colegio no les asiste ninguna responsabilidad”: abogado en caso de Valeria Afanador

Tras la muerte de la niña de 10 años Valeria Afanador, hallada sin vida luego de salir de las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cundinamarca, el colegio enfrenta cuestionamientos por una posible alteración de la escena y la eventual responsabilidad de sus directivos. En medio de este ambiente judicial y mediático, el abogado Francisco Bernate asumió la defensa del plantel. En entrevista con El Colombiano, explicó de qué se va a defender la institución, qué pruebas presentarán y cómo esperan responder a las denuncias de la familia de la menor y a la presión de la opinión pública.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4