“Vamos a probar que a las directivas del colegio no les asiste ninguna responsabilidad”: abogado en caso de Valeria Afanador

Tras la muerte de la niña de 10 años Valeria Afanador, hallada sin vida luego de salir de las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cundinamarca, el colegio enfrenta cuestionamientos por una posible alteración de la escena y la eventual responsabilidad de sus directivos. En medio de este ambiente judicial y mediático, el abogado Francisco Bernate asumió la defensa del plantel. En entrevista con El Colombiano, explicó de qué se va a defender la institución, qué pruebas presentarán y cómo esperan responder a las denuncias de la familia de la menor y a la presión de la opinión pública.

Usted asumió la defensa del colegio, pero, ¿de qué se van a defender?

“Esto tiene que ver con la existencia de investigaciones en la Fiscalía General de la Nación. Ha trascendido que se han hecho solicitudes en dos sentidos: primero, en torno a la posible alteración de la evidencia, y segundo, sobre la eventual responsabilidad de los directivos del plantel. Vamos a demostrar que no se alteró la evidencia y, además, que a las directivas del colegio no les asiste ninguna responsabilidad en esta tragedia”.

¿Qué tipo de sanción podría imponerse en este caso?

“Puede ser administrativa o penal. Si es individual, es penal; y si es corporativa, contra el plantel, es administrativa. En el ámbito penal, mi instrucción es proteger a las directivas del colegio, demostrar que no hubo alteración de la escena. Para eso vamos a aportar pruebas y atender todos los requerimientos de las autoridades”.

El abogado de la familia de la niña afirma que el colegio alteró la escena al instalar rejas y hacer rellenos durante la búsqueda. ¿Contaban con autorización para hacerlo?

“Efectivamente, ocurrido el evento, se realizaron varias reuniones con la participación de numerosos funcionarios. En una de esas reuniones, el colegio manifestó: ‘Yo necesito volver a operar’, y en un acta la Gobernación de Cundinamarca autorizó esas modificaciones. Se dijo que sí, que las hicieran de manera inmediata”.

¿Qué era lo urgente que tenían que hacer?

“Era, sobre todo, facilitar la labor de los organismos de investigación y búsqueda. Se hicieron refuerzos de infraestructura con fines estrictamente preventivos y de seguridad, nunca con la intención de alterar la escena. Por ejemplo, se construyó una cerca y se realizaron reparaciones locativas a otra que ya estaba instalada”.

¿Cómo van a probar que el colegio no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido?

“Tenemos documentos que demuestran que el cerramiento y las modificaciones obedecían a instrucciones dadas por las autoridades. En segundo lugar, es claro que en una institución educativa la responsabilidad de todo lo que ocurre no recae únicamente en el representante legal o en el jefe. Debemos demostrar que es una organización con manuales y protocolos, y que no se puede afirmar que lo sucedido sea responsabilidad de la rectora”.

¿En este momento qué investigación hay contra el colegio?

“Según publicaciones y manifestaciones de la representación de víctimas, hay una denuncia contra la rectora del colegio por alteración de la evidencia y por presunta responsabilidad directa en el hecho”.

¿Qué explicación ofrece el colegio sobre cómo la niña pudo salir sin que nadie lo advirtiera ni lo impidiera?

“Lo primero es que en ese momento los estudiantes estaban en descanso y ella debía estar tomando la merienda. Lo que entendemos es que tomó un balón y, una vez lo tuvo, en las imágenes se observa que hace varios intentos de salir hasta que finalmente lo logra”. Lea aquí: Gobernador de Cundinamarca pide seguir investigando si alguna persona estaría involucrada por la muerte de la niña Valeria Afanador

¿Ustedes van a iniciar un proceso de conciliación con la familia?

“Ese escenario solo se daría en caso de que la familia interponga una demanda. En ese evento, la ley exige que se intente una conciliación, y serán las partes a cargo quienes decidan si la aceptan o no”.

¿El colegio tiene registros de quejas anteriores de la familia por descuido o trato inadecuado con la niña?

“Lo que sabemos es que, desde sus inicios escolares en el prekínder, la niña nunca necesitó el acompañamiento permanente de una persona. Su proceso escolar iba muy bien, dentro de lo normal, y ni con ella ni con otros estudiantes se habían registrado antecedentes de este tipo”.

El presidente Gustavo Petro se refirió al hecho y pidió investigar al colegio...

“Era apenas lógico. En este momento nadie va a salir públicamente a defender al colegio, lo entiendo: hay mucho dolor y está bien. Es la opinión del presidente. Nosotros tenemos otra visión: el colegio, desafortunadamente, está sufriendo esta situación y confiamos en que sea la justicia la que determine las responsabilidades”.

¿El colegio está prestando servicios en este momento?

“Sí, de manera virtual. Pero confían en que pronto podrán reanudar sus clases presenciales”.

El abogado de la familia pidió el cierre del colegio, ¿ustedes cómo ven esa solicitud?