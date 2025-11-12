x

Revelan parte médico de las víctimas atropelladas por un taxista ebrio en Bogotá: niño de 7 años sigue en estado crítico

Según el parte médico entregado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., tres de las víctimas del siniestro vial permanecen hospitalizadas.

  Dos menores siguen hospitalizados tras ser atropellados por taxista ebrio en Bogotá; una menor de 15 años murió. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
12 de noviembre de 2025
bookmark

Tras el grave accidente provocado por un taxista en estado de embriaguez, quien atropelló a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, la clínica que atiende a las víctimas reveló el parte médico después de cuatro días del siniestro vial ocurrido en Bogotá.

Según informó la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., tres pacientes continúan hospitalizados recibiendo atención especializada e integral en el Hospital Santa Clara.

El reporte precisa que un niño de 7 años permanece en estado crítico, mientras que una menor de 12 años se encuentra estable, bajo acompañamiento del equipo de salud mental, como parte del proceso de duelo familiar. Además, un hombre de 27 años continúa recibiendo manejo médico luego de ser trasladado desde el Hospital La Victoria.

En contexto: Revelan detalles del conductor que arrolló a 11 personas en Bogotá: tenía más de 10 comparendos y conducía en pico y placa

El organismo de salud destacó que todos los pacientes reciben “seguimiento clínico continuo y acompañamiento psicosocial, en un proceso de atención integral y humanizada”.

El siniestro, ocurrido en la noche del sábado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá, dejó como víctima mortal a Karol Stepania, una adolescente de 15 años que murió luego de permanecer más de dos días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Clara.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Karol Stepania, menor de 15 años que resultó lesionada en el siniestro en San Cristóbal. Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial”, expresó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

De acuerdo con las investigaciones, el conductor del taxi, José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, conducía en estado de embriaguez y exceso de velocidad. Peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal establecieron que presentaba grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley.

Las autoridades detallaron que el hombre perdió el control del vehículo, atropelló a varios peatones y terminó estrellándose contra la fachada de una vivienda. Posteriormente, fue detenido por la Policía Nacional, trasladado al Hospital San Blas para valoración médica y luego puesto a disposición de la justicia.

Puede leer: Murió menor de 15 años que se encontraba en UCI tras ser atropellada por taxista ebrio en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación informó que Chalá Franco fue enviado a prisión tras aceptar los cargos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambos agravados.

Por su parte, el distrito reiteró “su compromiso con una atención digna, humana y continua, así como su solidaridad con las familias de los pacientes, a quienes se brinda acompañamiento psicosocial permanente”, señaló la entidad.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué ocurrió en el accidente con el taxista ebrio en Bogotá?
Un taxista, bajo los efectos del alcohol, atropelló a varias personas en el norte de Bogotá. Las víctimas, que caminaban por la vía pública, fueron impactadas mientras el conductor perdió el control del vehículo.
¿Cómo se encuentra el niño atropellado por el taxista ebrio en Bogotá?
El niño de 7 años sigue en estado crítico, con pronóstico reservado. Está recibiendo atención médica integral en el Hospital Santa Clara de Bogotá.
¿Qué consecuencias legales enfrenta el taxista ebrio?
El taxista, identificado como José Eduardo Chalá Franco, fue detenido y enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa y lesiones personales agravadas. Fue enviado a prisión tras aceptar los cargos.
¿Cuántas personas resultaron atropelladas por el taxista ebrio en Bogotá?
11 personas, entre ellas cuatro menores de edad. La tragedia ocurrió al suroriente de Bogotá.
