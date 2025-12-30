Insólito: “el Gatico” solo ha pagado 14 de sus 29 años de condena y juzgado ordenó su libertad condicional

Uno de los criminales más conocidos de la Costa Atlántica, Jorge Luis Alfonso López (“el Gatico”), al parecer recibirá el año nuevo en su casa de lujo, luego de que un juzgado de penas y medidas de Barranquilla le concediera la libertad condicional.

El personaje es uno de los herederos de la fallecida empresaria del chance y financista paramilitar, Enilse López (“la Gata”), e integrante de un clan político con importantes redes de corrupción en Atlántico y Bolívar.

Actualmente está pagando una condena de 39 años de cárcel por homicidio agravado y concierto para delinquir, proferida en 2014, tras haber mandado a matar al periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, el 18 de febrero de 2005.

Luego un juez de segunda instancia le redujo la pena a 29 años de prisión.