Rappi encabeza el top 10 de los unicornios más valiosos de Latinoamérica al cierre de 2025

El mapa de los unicornios tecnológicos en Latinoamérica cerró 2025 con un mensaje contundente: se acabó la fiesta de las valuaciones infladas. El año estuvo marcado por un reajuste profundo a medida que el mercado avanzó hacia una normalización sostenida.
En ese contexto, la startup colombiana Rappi terminó como el unicornio tecnológico más valioso de la región, según los datos más recientes de CB Insights, en medio de una fuerte corrección generalizada de precios.
Después de Rappi, el podio lo completan dos compañías brasileñas en el rango de los US$5.000 millones. La plataforma de vivienda QuintoAndar, con US$5.100 millones, y el banco digital C6 Bank, con US$5.050 millones.
En un segundo escalón aparecen Nuvemshop, plataforma de e-commerce valuada en US$3.100 millones, y Wildlife Studios, empresa de juegos móviles, con US$3.000 millones.
Más abajo en el ranking se ubican Ualá (US$2.750 millones), Unico (US$2.600 millones), Kavak y Bitso, ambas con US$2.200 millones, mientras que CloudWalk alcanza US$2.150 millones.
Cierran el grupo Clip y Loggi, con valuaciones cercanas a los US$2.000 millones, de acuerdo con CB Insights.
