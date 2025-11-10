x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Revelan detalles del conductor que arrolló a 11 personas en Bogotá: tenía más de 10 comparendos y conducía en pico y placa

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió que el responsable de este hecho, donde resultaron heridas 11 personas, incluidos cuatro menores de edad, sea enviado a la cárcel.

  • Once personas resultaron atropelladas en Bogotá a manos de un conductor de taxi en estado de embriaguez el pasado 8 de noviembre de 2025. FOTO: COLPRENSA
    Once personas resultaron atropelladas en Bogotá a manos de un conductor de taxi en estado de embriaguez el pasado 8 de noviembre de 2025. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
10 de noviembre de 2025
bookmark

Las autoridades en Bogotá revelaron nuevos detalles sobre el conductor del taxi que arrolló a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, en la capital del país.

Se conoció que el hombre identificado como José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, conducía en estado de embriaguez, con restricción de pico y placa y con más de diez comparendos.

La noche del pasado sábado, Chalá Franco manejaba un taxi de placa VDW 626 y conducía a alta velocidad por una de las vías del sector cuando atropelló a las personas que intentaban cruzar la calle.

Lea aquí: 40 años de la tragedia de Armero: “No olvidaré jamás el olor a muerte”

El dictamen de las autoridades determinó que el conductor presentaba grado dos de embriaguez, según confirmó el coronel Jhon Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.

Por su parte, la general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía, señaló que el conductor circulaba durante pico y placa y acumulaba más de diez comparendos, entre ellos sanciones por conducir a exceso de velocidad y recoger pasajeros en zonas no autorizadas.

De acuerdo con el registro de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el 8 de noviembre solo podían circular en la ciudad los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0, por lo que Chalá Franco infringía la medida al momento del accidente.

El aparatoso accidente que quedó registrado en video dejó 11 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad. Dos de ellos, de 7 y 15 años, permanecen en estado de muerte cerebral en el Hospital Santa Clara en Bogotá.

Durante la audiencia de imputación de cargos, el conductor aceptó su responsabilidad este lunes por los delitos de homicidio y lesiones personales.

El hecho ha generado indignación en la capital. El alcalde Carlos Fernando Galán expresó su rechazo y pidió que el responsable sea condenado a prisión.

Puede leer: Atentaron contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez, cuando viajaba entre Saravena y Tame

Este hombre tiene que pagar cárcel por los hechos ocurridos el fin de semana en San Cristóbal. Quiero enviar toda mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Desde el sábado, cuando ocurrieron los lamentables hechos, el equipo de la Secretaría de Salud ha estado en contacto con los familiares, haciendo acompañamiento permanente. Desde la Alcaldía de Bogotá reiteramos nuestro compromiso para hacer que el responsable pague por sus actos”, declaró el mandatario.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el conductor involucrado en el accidente de La Sierra, Bogotá?
José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, manejaba ebrio y con más de diez comparendos acumulados al momento del accidente en Bogotá.
¿Qué delitos enfrenta el conductor?
Fue imputado por homicidio y lesiones personales tras arrollar a 11 personas, entre ellas cuatro menores, en la localidad de San Cristóbal.
¿Qué infracciones de tránsito cometió el conductor?
Conducción en pico y placa, exceso de velocidad, recoger pasajeros en zonas no autorizadas y embriaguez al volante.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida