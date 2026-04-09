La U y conservadores le dan la espalda a Cepeda, ¿qué otros partidos todavía no se deciden?

A pocas semanas de que se lleven a cabo la en primera vuelta presidencial, diferentes partidos políticos ya aseguraron que no brindarán su apoyo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Los partidos Conservador y la U son algunos de ellos. ¿Cuáles faltan por decantarse? En toda contienda política, los apoyos más allá del propio partido son clave. Para los candidatos, esto puede significar sumar —o no— votos a su candidatura. En el caso del aspirante de la izquierda, varias colectividades ya han decidido no apoyarlo. Entre estos movimientos que ya hicieron pública su decisión se encuentran el Partido Conservador y el Partido de la U, que optaron por no respaldarlo. Estas posturas marcan una tendencia dentro de sectores tradicionales que comienzan a alinearse de cara a la primera vuelta, por lo menos, no con el candidato que representa el continuismo del gobierno de Gustavo Petro. En algunos casos, las decisiones responden a diferencias ideológicas, mientras que en otros obedecen a cálculos estratégicos sobre las posibles alianzas que podrían consolidarse en una eventual segunda vuelta. El panorama político, por ahora, sigue en movimiento.

La postura de los conservadores

En la tarde de este miércoles, el Partido Conservador reiteró su postura frente a la contienda electoral y confirmó que no respaldará al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en ningún escenario. La colectividad aseguró que esta decisión ya había sido expresada públicamente semanas atrás y que se mantiene firme de cara a la primera vuelta. “Como lo expresamos públicamente desde hace dos semanas, el Partido Conservador no apoyará en ningún escenario la candidatura de Iván Cepeda”, señaló la colectividad. Asimismo, se indicó que su respaldo se definirá entre los aspirantes de la centroderecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia: “La decisión de apoyo de nuestra colectividad estará entre los dos candidatos que representan la centroderecha”.

La negativa de La U

Casi de manera simultánea al anuncio de los conservadores, el Partido de la U también aseguró que no apoyará la candidatura de Iván Cepeda para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el domingo 31 de mayo. Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, los de la U expresaron que la decisión se tomó entre los integrantes de la bancada, así como sus directores colegiados, Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha. “Se realizó una reunión de bancada en la que primó el diálogo democrático y constructivo sobre el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país”, se lee en el documento. También manifestaron que, “como resultado del encuentro, y luego de un análisis responsable y consensuado”, esta colectividad no formará parte de la estrategia ni de las ideas relacionadas con el candidato del Pacto Histórico. Mientras tanto, anunciaron que el partido hará una próxima reunión para determinar cuál será el candidato al que acompañarán en la carrera por la Presidencia. No obstante, según fuentes consultadas por este diario, si bien aún no hay un anuncio oficial, el apoyo de este movimiento ya estaría definido y se encaminaría hacia la candidatura de Paloma Valencia.

Los que todavía no se deciden