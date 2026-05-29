Petro apareció en ‘tarimazo’ en Cartagena, horas después del fallo que le prohibió hacer propaganda electoral

Cartagena fue escenario anoche de una nueva demostración de participación de política alrededor del presidente Gustavo Petro, en plena recta final de la contienda presidencial de la que hace parte el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, acompañado en la fórmula vicepresidencial por Aída Quilcué.
Pese a que el mismo jueves el Consejo de Estado le ordenó a Petro abstenerse de difundir propaganda política, el mandatario publicó en sus redes sociales varios videos desde la plaza de toros de Cartagena, donde se observaban arengas, banderas y pancartas alusivas al presidente en medio de una multitud de simpatizantes.
La controversia aumentó porque la transmisión del evento también se realizó a través de la infraestructura digital de la Presidencia de la República, incluido su canal oficial de YouTube, desde donde se emitió el discurso de cerca de 30 minutos pronunciado por el mandatario.
El jefe de Estado apareció vestido con guayabera blanca y sombrero vueltiao, símbolos recurrentes de la identidad caribeña y la colombianidad.
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Durante su intervención, reiteró mensajes dirigidos a la región Caribe y lanzó alusiones al candidato Abelardo De la Espriella —sin mencionarlo explícitamente— al referirse a una obra exhibida en su residencia, visible en una reciente entrevista en video.
“Vi un retrato que apareció en una foto publicada en internet, en X, la red social. No voy a decir en qué sala estaba exhibido, pero sí observé que mostraba a una mujer blanca, de cierta edad, junto a un esclavo negro retratado a su servicio. Mañana haré un análisis más detallado sobre eso”, empezó afirmando Petro.