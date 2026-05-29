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Petro apareció en ‘tarimazo’ en Cartagena, horas después del fallo que le prohibió hacer propaganda electoral

La controversia aumentó porque la transmisión del evento también se realizó a través del canal de YouTube de la Presidencia.

  • El presidente Petro en la plaza de toros de Cartagena en un evento político en plena recta final de elecciones. Foto: tomada de video
    El presidente Petro en la plaza de toros de Cartagena en un evento político en plena recta final de elecciones. Foto: tomada de video
  • Así presentó la transmisión en YouTube la Presidencia.
    Así presentó la transmisión en YouTube la Presidencia.
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 3 horas
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Cartagena fue escenario anoche de una nueva demostración de participación de política alrededor del presidente Gustavo Petro, en plena recta final de la contienda presidencial de la que hace parte el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, acompañado en la fórmula vicepresidencial por Aída Quilcué.

Pese a que el mismo jueves el Consejo de Estado le ordenó a Petro abstenerse de difundir propaganda política, el mandatario publicó en sus redes sociales varios videos desde la plaza de toros de Cartagena, donde se observaban arengas, banderas y pancartas alusivas al presidente en medio de una multitud de simpatizantes.

La controversia aumentó porque la transmisión del evento también se realizó a través de la infraestructura digital de la Presidencia de la República, incluido su canal oficial de YouTube, desde donde se emitió el discurso de cerca de 30 minutos pronunciado por el mandatario.

El jefe de Estado apareció vestido con guayabera blanca y sombrero vueltiao, símbolos recurrentes de la identidad caribeña y la colombianidad.

Lea también: Consejo de Estado ordena a Petro abstenerse de difundir propaganda electoral

Durante su intervención, reiteró mensajes dirigidos a la región Caribe y lanzó alusiones al candidato Abelardo De la Espriella —sin mencionarlo explícitamente— al referirse a una obra exhibida en su residencia, visible en una reciente entrevista en video.

“Vi un retrato que apareció en una foto publicada en internet, en X, la red social. No voy a decir en qué sala estaba exhibido, pero sí observé que mostraba a una mujer blanca, de cierta edad, junto a un esclavo negro retratado a su servicio. Mañana haré un análisis más detallado sobre eso”, empezó afirmando Petro.

El mandatario continuó: “¿Por qué hoy se exhiben esas imágenes? ¿Por qué se presentan con orgullo como si fueran arte? Los periodistas las muestran y nadie pregunta: “¿Por qué tiene usted un cuadro en el que la mujer blanca aparece como superior al esclavo negro?”.

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Después de ese mensaje, el jefe de Estado entonces lanzó una pregunta que ha sido interpretada como alusiva al candidato De la Espriella.

“¿Será que, en el fondo, algunos sueñan con volver a una Colombia de esclavitud, donde unos pocos sean los amos y el resto de la población ocupe el lugar de los esclavos? Averigüen dónde está ese cuadro y piensen bien si esa escena, exhibida como adorno en un comedor o una sala, representa simplemente una pieza decorativa o si revela un ideal que alguien quisiera convertir en realidad”.

Se trata de una obra de Cristo Hoyos, pintor cordobés e historiador reconocido por sus intereses en la exploración de la memoria y la historia, así como sus reflexiones sobre la violencia en Colombia.

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El cuadro al que hizo alusión el presidente Petro es, en realidad, no una escena de esclavitud, como le han recordado al jefe de Estado en X, sino que hace referencia a “las Farotas de Talaigua Nuevo (Bolívar), una de las danzas tradicionales del caribe colombiano y emblemáticas del Carnaval de Barranquilla”.

El mandatario llegó a Cartagena apenas cinco días después de que Iván Cepeda encabezara allí uno de los eventos más multitudinarios de su campaña.

Las imágenes todavía circulaban en redes: plazas llenas, banderas agitadas bajo el sol caribeño y arengas que insistían en una idea repetida durante toda la semana: “Iván es Caribe”.

Ahora, el turno era del presidente. El acto gubernamental fue promovido con otro lema cuidadosamente construido: “Petro le cumplió al Caribe”.

Así presentó la transmisión en YouTube la Presidencia.
Así presentó la transmisión en YouTube la Presidencia.

¿Campaña de Petro por Cepeda?

La coincidencia territorial entre el presidente y el candidato del oficialismo ha sido constante durante los últimos días. Petro estuvo el martes en Ciénaga, Magdalena; el miércoles en Sincelejo y este jueves en Cartagena.

Mientras tanto, Cepeda recorría Montería, Sincelejo y otras ciudades del Caribe en encuentros masivos, en interiores y exteriores, realizados en supuestos “recintos privados”, como lo ha sostenido la campaña del Pacto, una fórmula utilizada tras la entrada en vigor de las restricciones del Ministerio del Interior para actos públicos masivos durante la última semana de campaña.

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El debate jurídico y político se encendió precisamente ahí. Sectores de oposición consideran que existe una delgada línea entre las actividades institucionales del presidente y la participación indirecta en política.

Aunque el Gobierno insiste en que se trata de ejercicios legítimos de rendición de cuentas, críticos advierten que el tono, los mensajes y la sincronía con la campaña oficialista podrían tensionar las garantías electorales.

La controversia crece porque no se trata únicamente de agendas coincidentes, sino de una estrategia territorial evidente. La Costa Caribe dejó de ser un escenario complementario para convertirse en el corazón de la disputa presidencial.

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Según Víctor Muñoz, analista y cofundador de Guarumo, en diálogo con El Tiempo, el comportamiento electoral de la región podría definir el desenlace de las elecciones.

“La curva ascendente la está tomando Abelardo De la Espriella y pareciera, como lo marcan los números, que zonas como la Costa Caribe están siendo absolutamente decisivas para él”, aseguró recientemente.

En Cartagena, mientras avanzaba el acto presidencial, esa tensión política podía sentirse en conversaciones informales, en las transmisiones en vivo desde teléfonos celulares y en los comentarios de quienes seguían cada movimiento de campaña como si se tratara de un pulso definitivo.

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La ciudad amurallada terminó convertida, una vez más, en escenario de una batalla simbólica: la del Gobierno intentando defender su legado en el Caribe y la del oficialismo buscando consolidar allí el caudal electoral que podría inclinar la balanza en los últimos días de campaña. Porque en esta recta final ya no se trata solo de plazas llenas o discursos multitudinarios. Se trata de quién logra apropiarse del relato político del Caribe colombiano.

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