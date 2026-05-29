“No escuchen a los fracasados de siempre”: la indirecta de Néstor Lorenzo a sus críticos antes del Mundial

A pocos días del inicio del Mundial, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, entregó un mensaje de tranquilidad sobre el trabajo que viene realizando el equipo y aprovechó para enviar una contundente indirecta a sus críticos. En entrevista exclusiva con Noticias Caracol y Gol Caracol, el entrenador argentino aseguró que el grupo trabaja con compromiso e ilusión de cara al gran reto internacional, al tiempo que pidió unión alrededor del combinado nacional. “Es una responsabilidad muy grande, dirijo un equipo de fútbol pero también el sentimiento de 50 millones de colombianos. Agradezcamos que podemos jugar un Mundial y apoyen e interpreten de la mejor manera lo que hace alguien desde el corazón”, expresó Lorenzo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue el mensaje dirigido a quienes han cuestionado constantemente su proceso al frente de la Tricolor. “Que no inventen, no escuchen a los fracasados de siempre que están ahí para poner piedras en el camino y no quieren el bien de la Selección”, afirmó el técnico. Lorenzo insistió en la importancia de que el país se una en torno al equipo nacional durante el Mundial y destacó que el respaldo de los aficionados puede convertirse en un impulso fundamental para competir al más alto nivel. “Que los 50 millones de colombianos jueguen con nosotros, eso será un gran apoyo y nos va a empujar para llegar lo más alto posible”, agregó. Las palabras del entrenador llegan en un momento clave para la Selección Colombia, que se encuentra afinando detalles antes de emprender el viaje rumbo a la competencia mundialista.