La patrona de Colombia y su vínculo con Antioquia: ¿por qué la Virgen de Chiquinquirá es tan importante en la historia del país?

A propósito del nuevo festivo otorgado por la Ley 2578 de 2026, que declara el 9 de julio como el Día Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y lo convierte en una fiesta de carácter nacional, vale la pena recordar por qué esta advocación mariana es considerada la patrona de Colombia y una de las figuras religiosas más importantes en la historia del país.
La devoción a la Virgen de Chiquinquirá es una de las tradiciones religiosas más arraigadas en Colombia y forma parte de la identidad cultural e histórica de la nación desde hace más de cuatro siglos. Según la tradición católica, el origen de esta veneración se remonta a finales del siglo XVI, cuando una imagen deteriorada de la Virgen María recuperó de manera inexplicable sus colores y formas, un hecho que fue considerado milagroso y que dio inicio a una devoción que terminaría extendiéndose por todo el territorio nacional.