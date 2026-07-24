Luis de la Fuente rompió el silencio y calificó de intolerable el comportamiento de jugadores de Argentina

El seleccionador español, Luis de la Fuente, proclamado campeón del mundo el domingo pasado tras ganar 1-0 a Argentina en la final, calificó de “intolerable” el comportamiento de varios jugadores de la albiceleste tras el partido.

Algunos futbolistas y miembros del cuerpo técnico de Argentina, entre ellos el defensa del Atlético de Madrid Nahuel Molina y el exjugador del PSG Leandro Paredes, se encararon con jugadores españoles cuando empezaban a celebrar la segunda estrella.

“En el momento de esos acontecimientos yo no me di cuenta. Todavía estaba celebrando con otra gente, abrazando a compañeros, no me di cuenta, fue una cosa muy rápida”, dijo De la Fuente en una entrevista con la televisión pública española.

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“Pero, en cualquier caso eso es intolerable, inadmisible, eso no se puede permitir. Jugadores de esa dimensión futbolística que yo he alabado durante todos los días anteriores y sigo haciendo, que son grandes futbolistas, que tienen un grandísimo entrenador, que seguro que lo esté y lo haya pasado exactamente igual de mal que nosotros al ver esas reacciones”, añadió.

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De la Fuente subrayó el comportamiento ejemplar de sus jugadores ante estas “agresiones” y “provocaciones” ante las que “mantuvieron las formas”.

La FIFA ha abierto una investigación sobre estos incidentes ocurridos tras la final del Mundial por si pudieron haberse producido infracciones del Código Disciplinario del organismo rector del fútbol mundial.