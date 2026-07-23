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Atención: Néstor Lorenzo fue renovado en la Selección Colombia, pero hay cambios en su equipo técnico

El argentino llegó a la tricolor en 2022 y ajusta 51 partidos dirigidos entre amistosos y oficiales.

  • El técnico argentino, Néstor Lorenzo, fue renovado, la Federación confirmó que el entrenador argentino seguirá con la Selección Colombia FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El técnico argentino, Néstor Lorenzo, fue renovado, la Federación confirmó que el entrenador argentino seguirá con la Selección Colombia FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol informó que, “tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, se realizó la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”.

Lorenzo, quien lidera el combinado nacional desde 2022, extendió así su vinculación con la Federación, y la entidad resalta que en este tiempo bajo el mando de Lorenzo, la Selección ha logrado 28 partidos como invicto y, además, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que terminó en la décima casilla, tras avanzar hasta los octavos de final.

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Al mando de la Selección Colombia, el estratega argentino ha dirigido un total de 51 compromisos, entre partidos oficiales y amistosos, registrando un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas.

El comunicado cierra afirmando que, “con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”.

Hay que recordar que Luis Amaranto Perea, quien era uno de los asistentes de Lorenzo, ya no seguirá en el cuerpo técnico, pues ya asumió como entrenador en propiedad del Independiente Medellín.

Lea además: Luis Amaranto Perea es el nuevo director técnico del Independiente Medellín

Aunque algunos periodistas deportivos habían cuestionado la continuidad de Lorenzo, aduciendo que desde que está en la Selección no se ha ganado ningún título y no se ha avanzado, lo cierto es que el técnico cuenta con el visto bueno de los jugadores y la mayoría de los directivos de la Federación y por ello, fue ratificado en el puesto.

La Federación no entregó detalles sobre la ampliación del contrato de Lorenzo en lo relacionado con tiempo y reajuste de su cuerpo técnico, lo cierto es que desde ya, el entrenador argentino tiene confirmados nuevos amistosos para las fechas Fifa de septiembre y octubre del presente año ante México y Perú.

Así ha sido el camino de Lorenzo con Colombia

Desde su llegada a la Selección el 2 de junio de 2022, el técnico argentino ha acumulado seis partidos por Copa América con cuatro victorias, un empate y una derrota, para ser subcampeón en la edición de 2024.

También ajusta 18 partidos en la eliminatoria mundialista con siete victorias, igual número de empates y cuatro derrotas.

Por juegos amistosos, Lorenzo ajusta 22 partidos con un historial de 17 triunfos, tres empates y solo dos derrotas.

Finalmente, en el Mundial de Norteamérica logró, en cinco encuentros, tres victorias y dos empates, terminando invicto, pero eliminado desde los lanzamientos de penal ante Suiza.

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Preguntas y respuestas

¿Quiénes serán los próximos rivales de la Selección Colombia tras la renovación de Lorenzo?
Los próximos partidos confirmados son contra las selecciones de México y Perú, correspondientes a las fechas FIFA de septiembre y octubre de 2026.
¿Por qué Luis Amaranto Perea no continuará en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo?
Luis Amaranto Perea dejó su cargo como asistente técnico para asumir como entrenador en propiedad del club Independiente Medellín.
¿Cuáles son los números y el rendimiento total de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia?
En sus 51 partidos dirigidos (oficiales y amistosos), el balance es de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas. Durante su gestión, logró una racha de 28 partidos invicto, el subcampeonato de la Copa América 2024 y el décimo lugar en el Mundial de 2026.
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