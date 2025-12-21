Lokillo denuncia amenazas de muerte y se retira de algunas fechas de la FMS World Series 2025

La FMS World Series 2025, la superliga que reúne a los mejores improvisadores del planeta, tuvo su parada en el Movistar Arena de Bogotá.
En el circuito internacional, el colombiano Lokillo Flórez anunció que se retira de la competencia, confirmando que su participación en la Jornada 4 en Colombia fue la última que disputará dentro de esta temporada.
Ante miles de seguidores, el freestyler explicó que su decisión está motivada por razones personales y familiares, además de la necesidad de priorizar su salud y bienestar emocional, factores que le impiden continuar en igualdad de condiciones dentro del exigente calendario del torneo.