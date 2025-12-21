x

Lokillo denuncia amenazas de muerte y se retira de algunas fechas de la FMS World Series 2025

Lokillo Flórez es uno de los referentes más reconocidos del país en el freestyle colombiano. Esto le sucedió.

    Lokillo hizo el anuncio en Bogotá mientras participaba en la FMS World Series 2025. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

La FMS World Series 2025, la superliga que reúne a los mejores improvisadores del planeta, tuvo su parada en el Movistar Arena de Bogotá.

En el circuito internacional, el colombiano Lokillo Flórez anunció que se retira de la competencia, confirmando que su participación en la Jornada 4 en Colombia fue la última que disputará dentro de esta temporada.

Ante miles de seguidores, el freestyler explicó que su decisión está motivada por razones personales y familiares, además de la necesidad de priorizar su salud y bienestar emocional, factores que le impiden continuar en igualdad de condiciones dentro del exigente calendario del torneo.

“Quiero decirles una cosa. Vengo pasando por una cosa demasiado difícil, demasiado. Tengo un tema de salud con mi familia que nos tiene muy mal, ¿cierto? La verdad no iba a venir a competir hoy (...) Honestamente, no sé cómo vine hoy y no me dan las tajadas como decimos acá para seguir”, expresó Lokillo sobre el escenario.

Tras la jornada en Bogotá, la organización de la FMS World Series confirmó oficialmente su salida del cierre de la temporada. “Por una situación personal, Lokillo no podrá ser parte del cierre de la temporada. Su suplente para la fecha será FAT N”, informó la liga, aclarando que el colombiano no estará presente en la Jornada 5.

El propio Lokillo también se dirigió a los seguidores en Chile, país donde se disputará la última fecha del campeonato. “Quiero ofrecerle una disculpa a la gente de Chile porque no voy a ir a Chile (...) En mi reemplazo en Chile va a estar, yo creo que el mejor que nos puede representar en este momento que es Fat N. No podríamos estar mejor representados que con él”.

Entérese: Demanda sacude a Hollywood: aseguran que nieta de Elvis Presley es la madre biológica de un hijo de John Travolta

En un video difundido posteriormente por la organización, el artista explicó que su participación en Bogotá tenía un significado especial. “Difícil, difícil, pero bueno, sentía que la última rayita que me quedaba la tenía que compartir, pues con mi gente, en mi casa, en mi país, y donde empezó todo”.

Antes del anuncio, Lokillo había denunciado amenazas contra su vida tras su competencia con el freestyler chileno “el Menor”.

“Siempre he creído que la mejor manera de apagar el odio de algunos es ignorándolos. Pero siento que esto ya llegó a unos límites inaceptables. No he dejado de recibir amenazas desde el primer día y desde ayer aumentaron. Entre El Menor y yo no existe ningún problema, de hecho, hace unos días hablamos del tema en muy buenos términos. Es lamentable que los mismos “seguidores” hayan llevado esta situación a este punto”, fue el comunicado publicado por el freestyler en su cuenta de Instagram.

Aseguró que la situación afectó directamente su tranquilidad personal.

No ha sido fácil para mí cuidar mi salud mental, teniendo en cuenta que esto se suma a una situación familiar que me tiene muy mal por estos días”, dijo.

La Jornada 5 de la FMS World Series 2025 se llevará a cabo este domingo 21 de diciembre en Santiago de Chile, en el Teatro Caupolicán, donde se definirá al campeón de la temporada. Desde Colombia, el evento podrá verse en directo a partir de las 4:00 de la tarde.

Puede leer: ‘El Bendito’ en Medellín: Blessd anunció que cerrará su gira por Colombia con concierto en el Atanasio Girardot

