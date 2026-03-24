Periodistas lanzan canal confidencial para denunciar casos de acoso sexual en los medios

En medio de un momento de tensión en la industria de los medios, las periodistas Juanita Gómez, Paula Bolívar y Laura Palomino han habilitado un canal oficial y reservado para recibir denuncias de acoso sexual, abuso de poder y violencia de género dentro del ejercicio profesional.

Este movimiento sin precedentes en el periodismo colombiano surge teniendo como detonante el comunicado emitido por Caracol Televisión el pasado viernes, en el que informó la activación de sus protocolos internos ante denuncias de violencia sexual contra dos de sus colaboradores.

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La situación ya ha escalado con la decisión tomada por el canal este martes, 24 de marzo, cuando a través de un comunicado, se confirmó oficialmente la salida de los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, al parecer, los señalados por presuntas diversas conductas inapropiadas.

Bajo la premisa de que el miedo se acabó, las periodistas Juanita Gómez, Paula Bolívar y Laura Palomino pusieron a disposición del gremio el correo electrónico yotecreocolega@gmail.com.