Periodistas denuncian que Hollman Morris silencia a mujeres que lo acusan por presunto acoso

Un grupo de periodistas, escritoras y abogadas publicó un comunicado en el que denuncian un presunto patrón sistemático de acciones para silenciar a mujeres que han acusado de acoso sexual a Hollman Morris, actual director de RTVC.
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El documento, firmado por más de 40 mujeres —entre ellas María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz-Navarro— expone el caso de Lina Castillo como un ejemplo de lo que califican como una estrategia de intimidación y desgaste judicial.
Según la carta, Castillo —militante de Colombia Humana— denunció públicamente en 2019 a Morris por comportamientos de presunto acoso cuando trabajaba en el entorno del Concejo de Bogotá. Tras hacer públicas sus acusaciones, fue demandada por el hoy gerente de RTVC por los delitos de injuria y calumnia, en un proceso que sigue en curso.