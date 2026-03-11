Hombre entró desnudo a un laboratorio médico en Bogotá y realizó actos obscenos frente a mujeres: luego fue capturado

Un hombre de 31 años interrumpió la tranquilidad de un aparente laboratorio clínico en el barrio 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, tras protagonizar recientemente una escena de miedo y desconcierto con actos sexuales.
El sujeto, que ingresó al establecimiento solo portando una capucha y completamente desnudo, ejecutó actos obscenos frente a varias mujeres que se encontraban en el lugar. Las cámaras del lugar lo captaron mientras se masturbaba y las perseguía por el sitio.