Periodista Iván Gallo denuncia que Cepeda habría hecho llamadas intimidantes a medios: “pediste mi cabeza”

El periodista Iván Gallo, historiador y editor de Las2Orillas, lanzó duras revelaciones sobre el manejo de la campaña de Iván Cepeda, derrotado el pasado domingo por Abelardo de la Espriella.

Visiblemente molesto, Gallo cuestionó el comportamiento del excandidato en un pronunciamiento que no pasa desapercibido, pues se trata de un reconocido activista del proyecto del Pacto Histórico y uno de los comunicadores que respaldó públicamente la aspiración de Cepeda. Según relató, fue el propio candidato quien llamó al medio de comunicación en el que él trabajaba para “pedir su cabeza”.

Puede leer: “Recibo un país fracturado”: CNE le entrega credencial a Abelardo De la Espriella que lo ratifica como nuevo presidente de Colombia

“Llamaste a un medio en el que trabajaba para pedir mi cabeza. Y yo me tuve que tragar tres semanas sin decir que tú habías pedido mi cabeza”, afirmó Gallo, quien comparó esa supuesta actuación con las tutelas que interpuso Abelardo de la Espriella durante la campaña.

Durante toda la campaña, Cepeda evitó conceder entrevistas y se ausentó de los debates, contrario a los demás candidatos que sí participaron. Su argumento fue que no existían garantías y que había sesgos en el proceso. Sin embargo, frente a esa postura, el periodista Gallo aseguró que esa versión era falsa y que, en realidad, se trató de una narrativa en la que terminó atrapado el excandidato.

“Dijiste que es que los medios hegemónicos no te querían hacer campaña. La narrativa tuya al principio fue decir que los medios te estaban censurando, y eso es mentira, me consta, porque fui puente muchas veces entre tú y los medios (...) nos dejaste expuestos al fascismo totalmente por tu purismo intelectual y comunista”, aseguró.

Gallo, quien mantenía una relación cercana con Cepeda desde hacía varios años, decidió romper un pacto de silencio. Sin filtros habló de una supuesta campaña de persecución y censura planeada y coordinada presuntamente por el propio Iván Cepeda.

Mientras Abelardo De la Espriella, dijo, acudía a mecanismos judiciales, Cepeda optaba por llamar directamente a propietarios de medios para presionar. “La diferencia entre Abelardo y tú es que él manda tutelas y tú llamas a los dueños para intimidar”, sostuvo.

Entérese: El equipo de salud de Abelardo se reunió con organizaciones para ‘salvar’ el sistema

Gallo también aseguró que conoció de otros casos en los que, según él, Cepeda habría actuado de forma similar con otros periodistas e investigadores. Además, criticó un reciente pronunciamiento del excandidato presidencial sobre los “errores” de su campaña, calificándolo como “abominable” y cuestionando la cercanía del senador con figuras clave de su equipo político.

“No busco réditos políticos, como le dijiste a mi jefe. Yo lo que buscaba era que ganaras, y por eso muchas veces expuse mi prestigio como periodista, que lo tengo para hacerte campaña a ti. Y la respuesta fue llamar a que me echaran. Eso, señor Cepeda, confirma que lo que dicen de ti es cierto: eres puro ‘estalinismo’”, apuntó.