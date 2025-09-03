“El que se elige con métodos corruptos es corrupto”: Petro acusa sin pruebas a Camargo tras su elección como magistrado

El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas al Senado luego de la elección de Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
El pronunciamiento se conoce poco después de que EL COLOMBIANO revelara en primicia que tras el triunfo de Camargo sobre María Patricia Balanta, el jefe de Estado le pidió la renuncia a tres ministros del gabinete, inconforme con la decisión del legislativo.
“Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio de que era mía y me tomaba la Corte. Mentirosos sucios. Nunca he conocido a la señora Balanta hasta hace tres días. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente, que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena”, escribió el jefe de Estado, refiriéndose a la jurista Balanta, quien obtuvo 41 votos frente a los 62 que le dieron el triunfo a Camargo en la plenaria del Senado.