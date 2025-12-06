Dulce Nicole, la niña que recicla con su madre en Medellín y que fue elegida embajadora Nike Eco League en la Copa Malala’s

Cuando el deporte se junta una cualquier labor social o ambiental, por medio de diferentes eventos en los que participan los niños, niñas y jóvenes en la ciudad de Medellín, se llegan a conocer historias transformadoras de vida. Esta vez, gracias al fútbol femenino. Le puede interesar: El conmovedor mensaje de Guillermo Celis, del Junior, tras la muerte de su madre biológica: “Te pude conocer antes de tu partida” Ese fue el caso de la Supercopa de la No Violencia 2025 - Nike Eco League, también llamada Copa Malala’s, que en su tercera edición contó con la participación de 544 futbolistas, jugando contra la violencia femenina y por el cuidado del medioambiente. Allí se conoció la historia de Dulce Nicole Agudelo Valencia, de 10 años. Una niña como cualquier otra en la ciudad de Medellín, pero con un don, una labor y conciencia diferente por el medio ambiente a la del resto, por lo que EL COLOMBIANO, tuvo la oportunidad de hablar con ella.

Dulce Nicole Agudelo Valencia, de 10 años, embajadora Nike Eco League bajo su estrategia Move To Zero, del cuidado del medioambiente. FOTO: Juan Pablo Álvarez Muñoz

Entre el reciclaje y el deporte: el ejemplo de una niña de 10 años

Y es que desde los 8 años, la menor recicla en las calles de la eterna primavera junto con su mamá, por lo que fue elegida por Nike Eco League como embajadora de esta tercera edición de la Supercopa de la No Violencia 2025, bajo su estrategia Move To Zero, la cual promueve el reciclaje y cuidado ambiental. “Yo empecé con mi mamá desde que tenía 8 años. O sea que llevo casi dos añitos con ella trabajando reciclando”, afirmó la menor, —con permiso y aprobación de su madre— para la entrevista. Dulce comenzó contando que gracias a un contacto con el fundador de una corporación llamada Niños del Futuro, fue contactada por medio de su madre, ya que tras conocer su historia y labor en temas del reciclaje, desde Nike consideraron que debía ser la elegida para ser su embajadora en esta edición.

La Copa Malala’s, que en su tercera edición contó con la participación de 544 futbolistas. FOTO: Juan Pablo Álvarez Muñoz

“Yo como trabajo con mi mamá y un muchacho que se llama Gino, que es el fundador de Niños del Futuro, llamó a mi mamá y le dijo que si podía venir. Entonces mi mamá dijo que sí, me dio permiso y aquí estoy”, dijo la menor a este medio, ante su presencia en el evento que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar el pasado 25 de noviembre. La pequeña reveló que aunque en su vida no ha jugado mucho fútbol, decidió aceptar ser la embajadora porque quería interesarse por aprender de este deporte. “Es que como yo no he jugado casi fútbol, entonces vine a ver cómo es, cómo se juega y a probar. Pero me llamó mucho la atención cómo le ayudan al planeta, desde la recolección y las otras acciones”, sostuvo.

Dulce, oriunda de Medellín y quien aseguró que vive en el sector 2 del barrio La Honda, en Manrique, dijo que en caso de empezar a entrenar fútbol de lleno podría alternar esta actividad con el trabajo del reciclaje que hace junto a su mamá, ya que le han dicho que “es muy buena”, sobre todo por su trabajo por el planeta. Asimismo, en cuanto al tema del reciclaje, ella reveló lo que se debe tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de actividades. “Se deben recoger y separar los tarros, no dejar basura tirada por ahí... y dejarla tapada para que los perros no la rieguen. Ella (la mamá) me lo enseño, me ha enseñado todo”. Esta joven trabajadora y soñadora, es multideportiva, pues además de reciclar, ya practicaba otros deportes, precisamente boxeo y baile, por lo que ahora con el fútbol, serían tres disciplinas que podría alternar con su labor en el mundo del reciclaje. “Bien, hemos hecho ya varias presentaciones”, dijo. Al final, Dulce dejó un último consejo para todos aquellos niños, niñas y jóvenes que se interesen por reciclar y cuidar el planeta. “Que separen los residuos malos, de lo reciclable, siempre teniendo mucho cuidado”, concluyó.

¿Por qué Nike Eco League se interesó en la Copa Malala’s?

Nike Eco-league es el único torneo deportivo infantil para escuelas públicas que busca incentivar a niños y niñas en el deporte, al mismo tiempo que fomenta una mayor conciencia ambiental y promueve la actividad física. Desde el 2015, este proyecto ha convocado a más de 100 escuelas públicas. Ahora, con estrategia Move To Zero, la marca espera seguir impactando escuelas y deportistas para crear una mayor conciencia en el deporte sobre el cuidado del medio ambiente. Ante esto, Pedro Boyd, representante de Eco League, expresó que gracias al contacto de Martin Stuart Cooke, gerente ejecutivo de promociones y negocios de Nike, se fijaron en el crecimiento del fútbol femenino en la ciudad por medio de equipos como Malala’s.

“Gracias al compañero Martin, que está mucho tiempo acá en Medellín, él hizo un contacto con Malala’s y vimos el trabajo que están haciendo y nos identificamos automáticamente con la causa por que para Nike, el fútbol femenino siempre ha sido fundamental”, sostuvo Pedro a este medio. Posteriormente, habló sobre esa relación que la reconocida marca deportiva tiene con el cuidado y el medio ambiente, comenzando porque cuentan con muchos productos hechos con materiales reciclables. “Ellas tenían este evento armado y nosotros decidimos patrocinarlos e involucrar nuestro movimiento de la Nike Eco League para también sumar algo más social en cuanto al cuidado del medio ambiente. Muchos productos de Nike tienen materiales reciclados”, afirmó.

El equipo Black Soccer, campeón del torneo en este 2025 en la Unidad Deportiva de Belén en Medellín. FOTO: Juan Pablo Álvarez Muñoz