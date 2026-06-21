Petro ascendió a 17.161 patrulleros a subintendentes de la Policía Nacional, dos días antes de elecciones

En un acto previo a las elecciones de segunda vuelta, el presidente, Gustavo Petro, el pasado 19 de junio, les comunicó a las familias de 17.161 patrulleros su ascenso al grado de subintendentes de la Policía Nacional.
El anuncio se hizo desde Cali, capital del Valle del Cauca, donde el mandatario firmó el decreto que oficializa la decisión. “Esto es justicia social”, dijo Petro al firmar el decreto
El jefe de Estado señaló que este ascenso masivo busca saldar una deuda histórica con la base de la institución policial y dignificar su labor.
“La seguridad no se construye con discursos abstractos, sino garantizando la dignidad de quienes arriesgan sus vidas en cada esquina de la patria. El patrullero y la patrullera de Colombia sacrifican lo más valioso que tiene un ser humano: el tiempo con sus familias, el crecimiento de sus hijos y su propia integridad física”, afirmó el mandatario.
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