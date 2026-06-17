A Petro lo esperan hace 4 horas en la UdeA para su “rendición de cuentas” sobre salud

En medio de la semana final previa a las elecciones de segunda vuelta, el presidente Gustavo Petro se dirigió a Medellín, a la sede de la Universidad de Antioquia, para presentar los principales avances en acceso a la salud y en la implementación de la Política Nacional de Cuidado. Algo así como una “rendición pública de cuentas”. El evento estaba convocado para iniciar al mediodía, pero hasta el momento el jefe de Estado no llega. Se espera que también participe el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, así como integrantes de los denominados “Equipos Básicos de Salud”, una de las principales apuestas del Gobierno para fortalecer la atención primaria en distintas regiones del país. Conozca: Juez le ordenó al presidente Petro no hacer propaganda electoral en X EL COLOMBIANO se encuentra en el evento y evidencia cómo a la entrada hay control sobre la publicidad política, seguramente para blindarse de cuestionamientos sobre una presunta participación en política antes de las elecciones presidenciales. Además, en el encuentro se observa cómo distintas personas hacen manifestaciones de apoyo al mandatario. Mientras los asistentes esperan la llegada del presidente, en varios momentos se escuchan consignas y cánticos favorables a la gestión del Gobierno, especialmente relacionados con programas sociales y mejoras en las condiciones de vida.

Estos periódicos se entregaron en la entrada del evento. Foto: EL COLOMBIANO.

Una de las canciones que resaltan la gestión de Petro que también ha sonado en el evento decía: “Se sobró, se sobró, Petro se sobró. En mi casa hay bienestar, mis hijos comen mejor. (...) no me vengan con el cuento, pues el pueblo ya despertó. (...) lo que ganó mi pueblo mi pueblo lo cuidó. Se sobró, Petro se sobró, se sintió, en la casa se sintió”. También hay puntos de hidratación donde a los asistentes se les entregan alimentos como bananos. Desde la tarima, los animadores afirman que “también queremos que esté aquí en algún momento. (...) les agradecemos su paciencia y espera para tener en minutos al señor presidente y al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo”.

Lo que le pidió Rendón a Petro

En la previa de la llegada de Petro a la Udea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional y cuestionó los resultados de su administración, en particular en el tema de la salud. “Qué bueno que venga Petro acá y que le rinda cuentas a los antioqueños y desde Antioquia al país de cómo destruyó el sistema público de salud”, dijo en un video que compartió a través de sus redes sociales. Además, sostuvo que la situación financiera de la red hospitalaria en la región se ha deteriorado durante el actual gobierno y responsabilizó a Petro por las dificultades que enfrentan las EPS intervenidas.

“Ese gobierno que se quedó sin oxígeno dejó también sin oxígeno a millones de pacientes en Antioquia. Cuando él arrancó el gobierno, las deudas de las EPS a todas las redes hospitalarias en el departamento eran de cerca de 1,8 billones de pesos, pero hoy están en 7 billones de pesos, cuatro años después, lo que ha ocasionado esa asfixia deliberada, autoinfligida de las EPS que él intervino”, aseguró. También cuestionó algunos de los anuncios realizados por el Gobierno en materia de salud e infraestructura. “O que venga y rinda cuentas también sobre los globos que ha echado en el pasado con resoluciones que suelen ser cheques sin fondos o con ambulancias que las hacen presentar como nuevas cuando ya llevan hasta tres y cuatro tendidos de llantas cambiados”, dijo.

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