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“Un grupo muy pequeño”: así calificó Petro el episodio de abucheos en evento de ProColombia

El mandatario minimizó el incidente, asegurando que los críticos fueron “acallados” por otra mayoría. Le atribuyó al uribismo el incidente.

  • Gustavo Petro fue chiflado en una macrorrueda empresarial realizada en Corferias, Bogotá. FOTOS: Capturas de pantalla/Redes sociales.
    Gustavo Petro fue chiflado en una macrorrueda empresarial realizada en Corferias, Bogotá. FOTOS: Capturas de pantalla/Redes sociales.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En medio de la Macrorrueda de ProColombia, que se lleva a cabo en Bogotá, en la noche del martes el presidente Gustavo Petro fue chiflado durante su intervención en el evento. Sobre lo ocurrido, el mandatario aseguró que se trató de “un grupo muy pequeño que quiso abuchear”.

Luego de que el video que circula en redes sociales se hiciera viral, el jefe de Estado salió en su propia defensa a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

Allí reiteró que hubo “un grupo muy pequeño que quiso abuchear” y afirmó que este “fue acallado por una inmensa mayoría de los 7.000 participantes en la rueda de negocios más grande que mi gobierno ha realizado con 60 países”.

Por otro lado, Petro defendió los resultados económicos de su Gobierno y aseguró que ha logrado reducir significativamente el déficit comercial del país. “He logrado reducir el déficit comercial a la tercera parte de lo que lo dejaron en 2022”, afirmó el mandatario.

En esa línea, el jefe de Estado sostuvo que su Gobierno ha compensado la caída en las exportaciones tradicionales. “He logrado reemplazar el desplome de las exportaciones de petróleo y carbón por las divisas de las exportaciones agrarias, agroindustriales, industriales y del mayor turismo del siglo”, señaló.

Sin embargo, al final de su mensaje, volvió a lanzar una crítica directa a la oposición. “El uribismo puede abuchear, pero nunca logró presentar estos resultados”, concluyó.

Entérese: De ofender a Shakira a amenazar a alcaldes: la colección de locuras en el ocaso del mandato de Petro

¿De qué se trata el evento?

El evento de ProColombia se realiza entre el 14 y el 15 de abril en Corferias, el recinto ferial más grande de la capital. Se trata de un encuentro que permite conectar a exportadores colombianos con compradores internacionales, con el fin de generar intereses comerciales comunes y facilitar nuevas oportunidades, según se lee en su sitio web.

Cerca de 1.000 empresas internacionales y alrededor de 2.000 compañías colombianas hacen parte de esta macrorrueda, que ya inició de forma trastabillada por el episodio que involucró al mandatario.

Uno de los temas clave que ha generado inconformidad hacia el presidente es la crisis diplomática y arancelaria que se vive con Ecuador. El país vecino aumentó al 100 % el arancel a los productos procedentes de Colombia.

En medio de los abucheos, el presidente intentó concluir su discurso durante el evento. Cuando estaba a punto de finalizar su intervención, se dirigió a los asistentes y les dijo que se realizaría “la rueda de negocios más grande de Colombia, les guste o no”, según se escucha en los videos difundidos en redes sociales.

En contexto: “¡Fuera Petro!” Chiflaron al presidente durante la Macrorrueda de ProColombia en Bogotá

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