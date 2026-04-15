“Un grupo muy pequeño”: así calificó Petro el episodio de abucheos en evento de ProColombia

En medio de la Macrorrueda de ProColombia, que se lleva a cabo en Bogotá, en la noche del martes el presidente Gustavo Petro fue chiflado durante su intervención en el evento. Sobre lo ocurrido, el mandatario aseguró que se trató de “un grupo muy pequeño que quiso abuchear”. Luego de que el video que circula en redes sociales se hiciera viral, el jefe de Estado salió en su propia defensa a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. Allí reiteró que hubo “un grupo muy pequeño que quiso abuchear” y afirmó que este “fue acallado por una inmensa mayoría de los 7.000 participantes en la rueda de negocios más grande que mi gobierno ha realizado con 60 países”.

Por otro lado, Petro defendió los resultados económicos de su Gobierno y aseguró que ha logrado reducir significativamente el déficit comercial del país. “He logrado reducir el déficit comercial a la tercera parte de lo que lo dejaron en 2022”, afirmó el mandatario. En esa línea, el jefe de Estado sostuvo que su Gobierno ha compensado la caída en las exportaciones tradicionales. “He logrado reemplazar el desplome de las exportaciones de petróleo y carbón por las divisas de las exportaciones agrarias, agroindustriales, industriales y del mayor turismo del siglo”, señaló. Sin embargo, al final de su mensaje, volvió a lanzar una crítica directa a la oposición. “El uribismo puede abuchear, pero nunca logró presentar estos resultados”, concluyó. Entérese: De ofender a Shakira a amenazar a alcaldes: la colección de locuras en el ocaso del mandato de Petro

¿De qué se trata el evento?

El evento de ProColombia se realiza entre el 14 y el 15 de abril en Corferias, el recinto ferial más grande de la capital. Se trata de un encuentro que permite conectar a exportadores colombianos con compradores internacionales, con el fin de generar intereses comerciales comunes y facilitar nuevas oportunidades, según se lee en su sitio web. Cerca de 1.000 empresas internacionales y alrededor de 2.000 compañías colombianas hacen parte de esta macrorrueda, que ya inició de forma trastabillada por el episodio que involucró al mandatario.