Centro Comercial San Diego se pronuncia tras denuncias por congestión en jornada electoral y traslado de mesas

El Centro Comercial San Diego se pronunció oficialmente sobre las denuncias registradas durante la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, en medio de las críticas de ciudadanos que reportaron dificultades para acceder al puesto de votación ubicado en el piso 11 del complejo comercial. La situación provocó congestión en los accesos, especialmente entre adultos mayores y personas con movilidad reducida, y motivó solicitudes de explicaciones por parte de los votantes. Le puede interesar: Atento | Congestión en el C.C. San Diego por cambio de lugar de las mesas de votación: las pusieron en el piso 11 Las quejas comenzaron a circular a través de redes sociales y videos publicados por ciudadanos que cuestionaron el traslado de las mesas de votación desde su ubicación habitual. Algunos manifestaron inconformidad por las demoras y las condiciones de acceso al lugar donde se desarrollaba el proceso electoral. Entre los testimonios difundidos se encuentra el de una votante que expresó: “Llevo 26 años votando acá, y era súper fácil. ¡Y ahora pusieron la votación en el piso 11! Opción: escaleras. En los ascensores caben de a 8 personas”. De acuerdo con los reportes conocidos durante la mañana, los ascensores disponibles resultaron insuficientes frente a la cantidad de personas que acudieron a votar. Además, varios ciudadanos señalaron que quienes presentan dificultades de movilidad debían recorrer parte del trayecto por escaleras para llegar a las mesas.

Qué respondió el Centro Comercial San Diego

Ante la controversia, la administración del centro comercial emitió un comunicado dirigido a la ciudadanía y a los medios de comunicación, en el que explicó las razones del cambio de ubicación del puesto de votación y detalló las medidas adoptadas para atender a los electores. Según informó San Diego, la decisión de trasladar el puesto electoral al interior de las instalaciones no fue tomada por el centro comercial. La administración indicó que la Registraduría Nacional del Estado Civil asignó este puesto dentro del complejo con el propósito de modificar el esquema que históricamente se desarrollaba en las calles cercanas. En el documento, el centro comercial señaló que el traslado fue planeado “con el único propósito de fortalecer las condiciones de seguridad, comodidad y bienestar de todos los ciudadanos durante el ejercicio de su derecho al voto”.

La administración también aseguró que dispuso recursos humanos y de infraestructura para apoyar la jornada. Entre las medidas mencionadas se encuentran: ·Parqueadero gratuito durante la jornada electoral. ·Ocho ascensores con acceso directo al espacio de votación. ·Una fila preferencial para adultos mayores y personas con movilidad reducida. Asimismo, el comunicado precisó que la organización técnica de las mesas corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil, mientras que el personal del centro comercial se encuentra desplegado en las áreas comunes para orientar y acompañar a los ciudadanos durante su recorrido. No se pierda: Cepeda se salió del “cuadrito” en el tarjetón, ¿se anula su voto?

La congestión en accesos generó reclamos de votantes durante la jornada electoral. FOTO: Cristian Álvarez B.

Reclamos ciudadanos y seguimiento de las autoridades

Durante la jornada también surgieron inquietudes relacionadas con las condiciones de evacuación y seguridad del espacio utilizado para la votación. Algunos veedores manifestaron preocupación por el cambio de ubicación del puesto electoral y por la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia. De manera paralela, trascendió que la decisión de trasladar las mesas desde el primer piso hasta el undécimo nivel habría sido discutida previamente en un comité en el que participaron entidades como la Registraduría, la Fiscalía, la Procuraduría y la Alcaldía de Medellín. Frente a las denuncias ciudadanas, la Alcaldía de Medellín informó que trasladó los requerimientos a la Registraduría para evaluar la situación presentada en el centro comercial. Mientras tanto, la administración de San Diego sostuvo que el tiempo promedio del proceso de votación era de aproximadamente 20 minutos desde el ingreso al lugar, una cifra que también quedó consignada en su comunicado oficial. Finalmente, el centro comercial hizo un llamado a los ciudadanos para que la jornada se desarrollara con “paciencia, respeto y cultura ciudadana”, al tiempo que reiteró que su personal continuaría apoyando las labores logísticas durante el proceso electoral. Lea también: MinTIC monitorea fallas en redes de telecomunicaciones en 18 departamentos durante las elecciones Bloque de preguntas y respuestas