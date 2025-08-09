Petro defiende a Maduro después de que Trump aumentara la recompensa por su captura

Estados Unidos duplicó este jueves la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro de US$25 millones a US$50 millones, una decisión que, por supuesto, no le gustó al régimen venezolano, pero tampoco al presidente de Colombia Gustavo Petro.
Entérese: Estados Unidos eleva la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares
“No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X.
Esta cifra de US$50 millones es considerada la recompensa más grande en la historia de Estados Unidos, incluso el doble de la ofrecida por Osama bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre.
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, al hacer el anuncio de la recompensa, señaló que Maduro estaba directamente vinculado a operaciones de narcotráfico, acusándolo de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.