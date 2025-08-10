Petro dice que cualquier operación militar contra Venezuela sin aprobación sería agresión a Latinoamérica

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a Venezuela después de rechazar la decisión de Estados Unidos de duplicar la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, pasando de 25 a 50 millones de dólares, la cifra más alta ofrecida en la historia de ese país.

Este domingo, el mandatario ordenó públicamente a las Fuerzas Armadas que cualquier operación militar de Colombia que involucre a “países hermanos”, como Venezuela, requiere aprobación previa de esos gobiernos. “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”, afirmó.

Petro advirtió que “cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. Libertad o muerte, grito Bolívar, y el pueblo se sublevó”.

Cabe recordar que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señaló el pasado jueves que Maduro “afirmó haber ganado las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, pero no presentó ninguna prueba de ello”.

Estados Unidos “no lo reconoce como presidente de Venezuela”, recalcó Rubio en un comunicado.