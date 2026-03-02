Asistir al Mundial 2026: un sueño que depende de una visa aún no confirmada para miles de aficionados

Marfileños, senegaleses, haitianos y su sueño de asistir a los partidos de sus selecciones en el Mundial 2026 depende de obtener una visa para viajar a Estados Unidos, un país que actualmente está mucho menos dispuesto a acoger a turistas de ciertas nacionalidades.
“Se avecinan dificultades, a juzgar por lo que oímos y leemos en la prensa, y estamos preocupados”, dijo a la AFP Djibril Guèye, presidente de Allez Casa, el comité de hinchas de la selección senegalesa, que enfrentará a la Francia de Kylian Mbappé y a la Noruega de Erling Haaland cerca de Nueva York.
El gobierno de Donald Trump, que ha adoptado una política migratoria restrictiva, congeló en enero los trámites de visados de inmigrante para 75 países, incluyendo cuatro naciones clasificadas a la máxima cita del fútbol: Haití, Irán, Costa de Marfil y Senegal.
Para el Mundial, la Casa Blanca ha hecho excepciones —para los jugadores y el cuerpo técnico de las selecciones, así como para sus familiares— y sostiene que esta congelación no afecta a las visas de turista.
El gobierno estadounidense también ha implementado un “pase FIFA” que permite a los titulares de entradas agilizar sus citas en la embajada estadounidense. Sin embargo, “su entrada no es una visa”, advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio.
