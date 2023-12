El presidente Gustavo Petro calificó de “fracaso” el sistema educativo de Colombia tras conocer el desempeño de los estudiantes del país en las pruebas Pisa de 2022.

“Colombia tiene un sistema educativo que ha fracasado”, dijo el presidente mientras presentaba el desempeño de los bachilleres en las categorías de matemáticas, ciencias y comprensión lectora.

Aunque Colombia no fue el único país que sufrió un bajón en el rendimiento académico. En los 81 países donde se realizó la prueba el año pasado, el rendimiento medio cayó 15 puntos en matemáticas y 10 en lectura, un hecho sin precedentes para la OCDE.

Aunque el presidente atribuyó la pandemia y los confinamientos del covid-19 a hechos que pudieron marcar la curva de aprendizaje de los estudiantes, aseguró que los avances en materia educativa han sido pocos desde 2006, año en el que Colombia empezó a participar de las pruebas Pisa.

“Esto no es una noticia nueva, se ha venido repitiendo en el siglo XXI. Las reformas hechas en el pasado no han apuntado a que la población colombiana se pueda educar con calidad. El derecho de la educación, como calidad en el saber, no existe”, señaló el mandatario.