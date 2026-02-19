Junta directiva de Ecopetrol respalda a Ricardo Roa en la presidencia, pese a imputación de la Fiscalía

La estabilidad en la dirección de la empresa más importante de Colombia, Ecopetrol, vuelve a estar en el centro de debate tras la decisión de su junta directiva de mantener el respaldo a su presidente, Ricardo Roa.
A pesar de que la Fiscalía General de la Nación radicó formalmente una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Roa, el máximo órgano de la petrolera emitió un comunicado en el que asegura estar realizando un seguimiento permanente y riguroso a la situación judicial. Este respaldo se produce en un momento crítico para la confianza de los inversionistas, basándose en el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso del ejecutivo.