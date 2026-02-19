x

Iglesia católica de EE.UU. pagará 180 millones de dólares para resolver demandas por abusos sexuales

Con este dinero, se cubriría a más de 300 sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia católica. Estos son los detalles del acuerdo.

    La medida compensará a víctimas de abusos sexuales en Estados Unidos en las décadas de los años 80 y 90. Foto de referencia: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

Una diócesis católica de Nueva Jersey acordó pagar 180 millones de dólares para resolver cientos de denuncias de abusos sexuales, informó esta semana el obispo de la parroquia estadounidense.

El acuerdo de la Diócesis de Camden, cerca de Filadelfia, cubrirá a más de 300 sobrevivientes de abusos sexuales en relación con hechos cometidos por sacerdotes en las décadas de 1970 y 1980.

Lea también: La respuesta del Vaticano ante el escándalo de abusos sexuales en Estados Unidos

El obispo Joseph A. Williams apuntó en una carta el martes que un comité que representa a los sobrevivientes aceptó los términos de un acuerdo de bancarrota que establecería un fideicomiso de 180 millones de dólares financiado por la diócesis y sus aseguradoras.El plan está pendiente de aprobación en el tribunal de bancarrotas.

“Para los sobrevivientes del sur de Nueva Jersey, este día llega con mucho retraso y representa un hito en su camino por restaurar la justicia y la sanación y el reconocimiento que han buscado durante tanto tiempo y que merecen”, escribió Williams a los feligreses.

“A cada uno de esos sobrevivientes, me gustaría decirle: Gracias por su valentía al presentarse. Sin su coraje y su perseverancia, este nuevo día no habría amanecido”, agregó.

La Iglesia católica estadounidense se ha visto sacudida durante años por acusaciones y revelaciones de abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

Entre 1950 y 2016, la Iglesia católica en Estados Unidos recibió 18.500 denuncias contra 6.700 miembros del clero, según bishop-accountability.org.

Varios altos miembros de la Iglesia en Estados Unidos se han visto obligados a renunciar por proteger a sacerdotes abusadores sexuales.

Uno de ellos fue Roger Mahony, arzobispo emérito de Los Ángeles y quien hizo parte de los cardenales de cerrar el ataúd del fallecido papa Francisco.

El cardenal estadounidense dirigió la Arquidiócesis de Los Ángeles desde 1985 hasta el 2011. Dos años más tarde, registros internos de la iglesia revelaron que Mahony y su vicario no cooperaron ni expulsaron a los sacerdotes que al parecer habían abusado de menores de edad. El religioso ha ofrecido en reiteradas ocasiones perdón por la gestión de dichos casos. En el 2013 fue separado de su cargo.

Sin embargo, el caso más grave fue el del cardenal estadounidense Bernard Law, quien falleció a la edad de 86 años en el 2017.

De acuerdo con una investigación del diario Boston Globe, había una red con el cardenal Law a la cabeza que cubrió de forma sistemática, y a menudo cínica, los abusos sexuales cometidos por unos 90 sacerdotes en Boston y sus alrededores durante varias décadas.

El acuerdo de esta semana complementaría un acuerdo de 2022 en el que la diócesis de Camden aceptó pagar 87,5 millones de dólares para resolver demandas relacionadas.

“Lamento profundamente lo que han sufrido. Fue un pecado grave y una devastadora traición a la confianza que depositaron en la Iglesia que amaban”, escribió Williams.

“No puedo borrar las cicatrices que llevan ni devolverles la inocencia que perdieron, pero, en nombre de mis predecesores y de los fieles de Camden, puedo decir con claridad y sin reservas: Les creemos, lo lamentamos y estamos comprometidos a recorrer un camino distinto de ahora en adelante con ustedes y, si Dios quiere, con Él a nuestro lado”, concluyó.

Siga leyendo: Cardenal estadounidense acusado de encubrir abusos sexuales cerrará el ataúd del papa Francisco

*Con información de AFP

